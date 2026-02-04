Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos en SantiagoA ReixaInundacionesElecciones USC
instagram

"Hai que ir a votar"

Estudiantes de la USC mantendrán este jueves un encuentro clave con las candidatas a rectora en Santiago

El Consello do Estudantado organiza la cita en la Facultad de Ciencias Políticas con el objetivo de que "respondan ás nosas principais demandas"

Estudiantes pasando por delante de la Facultade de Medicina de la USC.

Estudiantes pasando por delante de la Facultade de Medicina de la USC. / Antonio Hernández

Lorena Rey

Lorena Rey

Santiago

Las candidatas a rectora de la USC, Rosa Crujeiras, Maite Flores, María José López Couso y Alba Nogueira, participan este jueves 5 de febrero en Santiago en un debate electoral organizado por el Consello do Estudantado. La cita es a las 18.00 horas en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Políticas.

Hace unos días desde el colectivo se le afeaba a las cuatro candidatas que con el inicio de la campaña electoral, que concluirá el próximo martes 10 de febrero, estaban dejando las necesidades y las problemáticas del estudiantado "nun segundo plano", mientras la atención se centraba en otras demandas como las del personal docente e investigador (PDI). Un hecho que les llevó a la organización de dicho debate, que este miércoles se celebrará en Lugo, a la misma hora, en el Salón de Actos de la Escola Politécnica de Enxeñaría.

"Agardamos que as candidatas respondan ás principais demandas que fixemos como Consello e lle enviamos para que incluisen nos seus programas xa no mes de novembro", comenta en conversación con EL CORREO GALLEGO, Andrés Couso, presidente del Consello do Estudantado da USC. Define a estas demandas como "asequibles", pero al mismo tiempo "moi necesarias" para los estudiants de ambos campus de la institución.

Cartel informativo de los dos debates que organiza el Consello do Estudantado de la USC con las candidatas a rectora.

Cartel informativo de los dos debates que organiza el Consello do Estudantado de la USC con las candidatas a rectora. / Cedida

Los debates incluyen un turno abierto de preguntas

Couso anuncia que en ambos debates habrá un turno abierto de preguntas para que "os estudantes poidan facer chegar directamente as súas preocupacións ás candidatas".

El objetivo es "fomentar" que el estudiantado participe en las elecciones del próximo jueves 12 de enero, lo que se traduciría en "ir a votar".

Noticias relacionadas

En la organización del debate, según comunica Couso, han colaborado estudiantes externos al Consello. Además, están a recibir a través de un QR "diversas preocupacións" de estudiantes que serán abordadas en los encuentros. "Trasladaranse preguntas directamente ás candidatas", comunica.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Medio siglo del local 'de élite' de los 80: el pub donde todo Santiago bailaba hasta el amanecer
  2. Los sindicatos deciden aplazar la huelga indefinida del transporte: el lunes continúan las negociaciones en Santiago
  3. Negociación 'in extremis' para evitar una huelga indefinida en los buses de Santiago
  4. Christian Gálvez: «Santiago es mi segunda casa y es parte de mi vida»
  5. Suspendida la huelga indefinida de buses en Santiago tras el principio de acuerdo entre patronal y sindicatos
  6. Huelga de buses en Santiago: la patronal condiciona la vuelta al diálogo a que los sindicatos condenen 'los actos violentos
  7. El compostelano Borja Iglesias se pronuncia sobre la discriminación: 'Mi objetivo era concienciar y ayudar
  8. Un herido grave tras una explosión de gas en un edificio de Santiago

USC y Monbus Obradoiro se alían: 100 entradas gratis y descuentos para el partido contra el Hestia Menorca

USC y Monbus Obradoiro se alían: 100 entradas gratis y descuentos para el partido contra el Hestia Menorca

Estudiantes de la USC mantendrán este jueves un encuentro clave con las candidatas a rectora en Santiago

Estudiantes de la USC mantendrán este jueves un encuentro clave con las candidatas a rectora en Santiago

A Reixa, obrigada a trasladarse de novo: "Onde imos, hotel que montan"

A Reixa, obrigada a trasladarse de novo: "Onde imos, hotel que montan"

Crujeiras retira a Luis Míguez da súa candidatura a reitora da USC

Crujeiras retira a Luis Míguez da súa candidatura a reitora da USC

Un cole para sentirte acompañado en Santiago: Portas Abertas de Infantil en Compañía de María

Un cole para sentirte acompañado en Santiago: Portas Abertas de Infantil en Compañía de María

Unha investigación da USC aborda por primeira vez a peregrinación do monarca luso D. Manuel I a Santiago

Unha investigación da USC aborda por primeira vez a peregrinación do monarca luso D. Manuel I a Santiago

O PSOE leva á negociación dos orzamentos a recuperación da Casa da Xuventude

O PSOE leva á negociación dos orzamentos a recuperación da Casa da Xuventude

A USC busca titores: máis de 200 prazas para acompañar ao novo alumnado

A USC busca titores: máis de 200 prazas para acompañar ao novo alumnado
Tracking Pixel Contents