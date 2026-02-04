Estudiantes de la USC mantendrán este jueves un encuentro clave con las candidatas a rectora en Santiago

Las candidatas a rectora de la USC, Rosa Crujeiras, Maite Flores, María José López Couso y Alba Nogueira, participan este jueves 5 de febrero en Santiago en un debate electoral organizado por el Consello do Estudantado. La cita es a las 18.00 horas en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Políticas.

Hace unos días desde el colectivo se le afeaba a las cuatro candidatas que con el inicio de la campaña electoral, que concluirá el próximo martes 10 de febrero, estaban dejando las necesidades y las problemáticas del estudiantado "nun segundo plano", mientras la atención se centraba en otras demandas como las del personal docente e investigador (PDI). Un hecho que les llevó a la organización de dicho debate, que este miércoles se celebrará en Lugo, a la misma hora, en el Salón de Actos de la Escola Politécnica de Enxeñaría.

"Agardamos que as candidatas respondan ás principais demandas que fixemos como Consello e lle enviamos para que incluisen nos seus programas xa no mes de novembro", comenta en conversación con EL CORREO GALLEGO, Andrés Couso, presidente del Consello do Estudantado da USC. Define a estas demandas como "asequibles", pero al mismo tiempo "moi necesarias" para los estudiants de ambos campus de la institución.

Cartel informativo de los dos debates que organiza el Consello do Estudantado de la USC con las candidatas a rectora. / Cedida

Los debates incluyen un turno abierto de preguntas

Couso anuncia que en ambos debates habrá un turno abierto de preguntas para que "os estudantes poidan facer chegar directamente as súas preocupacións ás candidatas".

El objetivo es "fomentar" que el estudiantado participe en las elecciones del próximo jueves 12 de enero, lo que se traduciría en "ir a votar".

En la organización del debate, según comunica Couso, han colaborado estudiantes externos al Consello. Además, están a recibir a través de un QR "diversas preocupacións" de estudiantes que serán abordadas en los encuentros. "Trasladaranse preguntas directamente ás candidatas", comunica.