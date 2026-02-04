Un informe técnico apunta al puente de Suarribas y la falta de mantenimiento del río Sar como causas principales de las inundaciones en la zona

La vivienda ubicada en el número 22 de la rúa Ponte Pereda, en Santiago, ha sufrido al menos tres episodios de inundación desde 2022, generando preocupación entre los vecinos y llevando a su propietario, Froilán Díaz, a presentar un escrito ante el pleno del Ayuntamiento solicitando medidas urgentes para reducir el riesgo de futuros desbordamientos. Según el escrito, las inundaciones han provocado daños materiales y afectaciones a la vivienda que podrían haberse evitado con un mejor mantenimiento del río Sar y de las infraestructuras cercanas.

Un estudio técnico encargado por este vecino a Aquática Ingeniería analiza en detalle los eventos de inundación y concluye que no se deben a fenómenos meteorológicos excepcionales, sino a la combinación de un "puente con diseño hidráulico deficiente" y la "acumulación de restos flotantes" que reducen la capacidad de desagüe del cauce. El puente de la rúa Suarribas, situado a 65 metros aguas abajo de la vivienda, presenta un pilar central de 0,90 metros que divide la luz de paso del agua y una barandilla metálica que "facilita la retención de troncos, ramas y otros elementos durante crecidas". Además, su alineación con un ángulo de 30 grados respecto al cauce incrementa el riesgo de obstrucción, provocando un aumento del nivel del agua aguas arriba y desbordamientos incluso con caudales que en otros momentos no generarían inundaciones.

El Concello admite que ha recibido este informe, pero señala que “o persoal técnico municipal considera necesario que hai que analizar o tramo completo do río Sar e determinar todas as causas concorrentes que propician incidencias” y no solo basarse en la hipótesis de que el puente es la única causa de las incidencias en la vivienda. Desde el gobierno local indican que el río Sar atraviesa el Banquete de Conxo por un arco de menor capacidad hidráulica que este puente, lo que constituye “un obstáculo hidráulico máis condicionante augas arriba que a propia ponte”, aunque aclaran que la infraestructura de Suarribas “non altera a contorna do fluxo preferente e aparece claramente como inundable nos planos”.

La reducción de la capacidad hidráulica, factor determinante

El análisis comparativo con datos históricos de las estaciones de aforo del río Sar en Santiago y Brión que se incluye en el informe técnico presentado por el vecino afectado muestra que en varios días del periodo estudiado el río alcanzó niveles superiores a los registrados durante los episodios que afectaron la vivienda, sin producir desbordamientos. Esto confirmaría que los eventos que provocaron inundaciones"no fueron extremos desde el punto de vista hidrológico", sino que "el factor determinante fue la reducción de la capacidad hidráulica del puente sumada a la falta de labores de limpieza y mantenimiento del cauce". En este sentido, el Concello asegura que “mantemos a limpeza do río Sar de acordo coas indicacións de Augas de Galicia (con actuacións periódicas)”; y avanza que “se reforzarán as actuacións na zona para paliar as afectacións”.

El estudio encargado por Froilán Díaz propone medidas concretas para minimizar el riesgo, en línea con el Plan de Gestión del Riesgo frente a Inundaciones (PGRI) aprobado por la Confederación Hidrográfica del Galicia-Costa, incluyendo la mejora de la capacidad hidráulica del puente de Suarribas y un mantenimiento regular y sistemático del cauce del río, para evitar la acumulación de troncos y residuos. Asimismo, se sugiere que estas actuaciones se planifiquen con carácter preventivo, especialmente en los meses de mayor pluviosidad, de noviembre a abril, cuando el riesgo de crecidas es más alto.

El propietario de la vivienda, residente en la zona desde 2009, espera que los hallazgos del estudio sirvan como base para que el Ayuntamiento y las autoridades competentes adopten medidas preventivas que eviten nuevos daños materiales y económicos. Por su parte, vecinos y asociaciones locales han mostrado interés en la evaluación técnica, subrayando la importancia de contar con infraestructuras adaptadas a la capacidad hidráulica real del río y con un mantenimiento constante que garantice la seguridad de las viviendas próximas al cauce.