Candidata a rectora de la USC
Maite Flores cerrará su campaña en la Capitol con una fiesta con una consumición gratis
De entrada gratuita hasta completar aforo, será imprescindible apuntarse en el formulario que aparece en el QR del cartel compartido en redes por la candidata a rectorad de la USC
"Xa sabedes que nesta candidatura somos moi de anticipar, planificar e liderar. Por iso, como xa superamos o ecuador da campaña, estamos a organizar a festa de peche na Sala Capitol". Con estas palabras, la candidata a rectora de la Universidade de Santiago (USC) Maite Flores ha anunciado a través de sus redes sociales que cerrará su campaña el próximo martes en la Sala Capitol de Santiago con una fiesta en la que ofrecerá una consumición gratis.
Superado el ecuador de la campaña, la fiesta está programada para el último día: el martes 10, a partir de las 21.30 horas en la popular sala de conciertos compostelana.
Según ha explicado, la entrada es gratuita hasta completa aforo y será imprescindible apuntarse en el formulario que aparece en el QR del cartel compartido por redes. Además de la consumición gratis, la sesión musical correrá a cargo del DJ Carlos López, según ha avanzado Flores.
- Medio siglo del local 'de élite' de los 80: el pub donde todo Santiago bailaba hasta el amanecer
- Los sindicatos deciden aplazar la huelga indefinida del transporte: el lunes continúan las negociaciones en Santiago
- Negociación 'in extremis' para evitar una huelga indefinida en los buses de Santiago
- Christian Gálvez: «Santiago es mi segunda casa y es parte de mi vida»
- Suspendida la huelga indefinida de buses en Santiago tras el principio de acuerdo entre patronal y sindicatos
- Huelga de buses en Santiago: la patronal condiciona la vuelta al diálogo a que los sindicatos condenen 'los actos violentos
- El compostelano Borja Iglesias se pronuncia sobre la discriminación: 'Mi objetivo era concienciar y ayudar
- Un herido grave tras una explosión de gas en un edificio de Santiago