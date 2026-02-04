Maite Flores cerrará su campaña en la Capitol con una fiesta con una consumición gratis

"Xa sabedes que nesta candidatura somos moi de anticipar, planificar e liderar. Por iso, como xa superamos o ecuador da campaña, estamos a organizar a festa de peche na Sala Capitol". Con estas palabras, la candidata a rectora de la Universidade de Santiago (USC) Maite Flores ha anunciado a través de sus redes sociales que cerrará su campaña el próximo martes en la Sala Capitol de Santiago con una fiesta en la que ofrecerá una consumición gratis.

Superado el ecuador de la campaña, la fiesta está programada para el último día: el martes 10, a partir de las 21.30 horas en la popular sala de conciertos compostelana.

Según ha explicado, la entrada es gratuita hasta completa aforo y será imprescindible apuntarse en el formulario que aparece en el QR del cartel compartido por redes. Además de la consumición gratis, la sesión musical correrá a cargo del DJ Carlos López, según ha avanzado Flores.