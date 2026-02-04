Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos en SantiagoA ReixaInundacionesElecciones USC
instagram

Candidata a rectora de la USC

Maite Flores cerrará su campaña en la Capitol con una fiesta con una consumición gratis

De entrada gratuita hasta completar aforo, será imprescindible apuntarse en el formulario que aparece en el QR del cartel compartido en redes por la candidata a rectorad de la USC

La candidata a rectora de la USC, Maite Flores

La candidata a rectora de la USC, Maite Flores

Lucía Martínez

Lucía Martínez

Santiago

"Xa sabedes que nesta candidatura somos moi de anticipar, planificar e liderar. Por iso, como xa superamos o ecuador da campaña, estamos a organizar a festa de peche na Sala Capitol". Con estas palabras, la candidata a rectora de la Universidade de Santiago (USC) Maite Flores ha anunciado a través de sus redes sociales que cerrará su campaña el próximo martes en la Sala Capitol de Santiago con una fiesta en la que ofrecerá una consumición gratis.

Superado el ecuador de la campaña, la fiesta está programada para el último día: el martes 10, a partir de las 21.30 horas en la popular sala de conciertos compostelana.

Noticias relacionadas

Según ha explicado, la entrada es gratuita hasta completa aforo y será imprescindible apuntarse en el formulario que aparece en el QR del cartel compartido por redes. Además de la consumición gratis, la sesión musical correrá a cargo del DJ Carlos López, según ha avanzado Flores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Medio siglo del local 'de élite' de los 80: el pub donde todo Santiago bailaba hasta el amanecer
  2. Los sindicatos deciden aplazar la huelga indefinida del transporte: el lunes continúan las negociaciones en Santiago
  3. Negociación 'in extremis' para evitar una huelga indefinida en los buses de Santiago
  4. Christian Gálvez: «Santiago es mi segunda casa y es parte de mi vida»
  5. Suspendida la huelga indefinida de buses en Santiago tras el principio de acuerdo entre patronal y sindicatos
  6. Huelga de buses en Santiago: la patronal condiciona la vuelta al diálogo a que los sindicatos condenen 'los actos violentos
  7. El compostelano Borja Iglesias se pronuncia sobre la discriminación: 'Mi objetivo era concienciar y ayudar
  8. Un herido grave tras una explosión de gas en un edificio de Santiago

El fuerte viento de Leonardo «marea» al vuelo Gran Canaria-Vigo: diez vueltas y para Santiago

El fuerte viento de Leonardo «marea» al vuelo Gran Canaria-Vigo: diez vueltas y para Santiago

O PSOE leva á negociación dos orzamentos a recuperación da Casa da Xuventude

O PSOE leva á negociación dos orzamentos a recuperación da Casa da Xuventude

La explosión de Vista Alegre en Santiago fue provocada por una fuga voluntaria de dos bombonas de gas y encender un cigarrillo

La explosión de Vista Alegre en Santiago fue provocada por una fuga voluntaria de dos bombonas de gas y encender un cigarrillo

Maite Flores cerrará su campaña en la Capitol con una fiesta con una consumición gratis

Maite Flores cerrará su campaña en la Capitol con una fiesta con una consumición gratis

Una discusión de pareja destapa un alijo de droga en una vivienda de Santiago que "no presenta indicios de narcopiso"

Una discusión de pareja destapa un alijo de droga en una vivienda de Santiago que "no presenta indicios de narcopiso"

USC y Monbus Obradoiro se alían: 100 entradas gratis y descuentos para el partido contra el Hestia Menorca

USC y Monbus Obradoiro se alían: 100 entradas gratis y descuentos para el partido contra el Hestia Menorca

Estudiantes de la USC mantendrán este jueves un encuentro clave con las candidatas a rectora en Santiago

Estudiantes de la USC mantendrán este jueves un encuentro clave con las candidatas a rectora en Santiago

A Reixa, obrigada a trasladarse de novo: "Onde imos, hotel que montan"

A Reixa, obrigada a trasladarse de novo: "Onde imos, hotel que montan"
Tracking Pixel Contents