USC y Monbus Obradoiro se alían: 100 entradas gratis y descuentos para el partido contra el Hestia Menorca

Las entradas para disfrutar del encuentro, el martes 10 de febrero, están situadas en la Tribuna 2 del Multiusos do Sar

Imagen del partido entre el Monbus Obradoiro y el Oviedo el pasado domingo 1 de febrero.

Imagen del partido entre el Monbus Obradoiro y el Oviedo el pasado domingo 1 de febrero. / Antonio Hernández

L.R.

Santiago

La Universidad de Santiago (USC) y Monbus Obradoiro lanzan una nueva promoción especial dirigida a la comunidad universitaria, con entradas a precios exclusivos para el encuentro de la jornada 20 de la Primera FEB frente al Hestia Menorca el martes 10 de febrero, a las 20.30 horas en el Multiusos Fontes do Sar.

Cada persona podrá adquirir un máximo de dos entradas en una promoción que incluye tres modalidades, limitadas y sujetas la orden de adquisición. Así, las 100 primeras serán gratuitas, de la 101 a la 200 a un coste de 3 euros cada una, y de la 201 a la 300 a 5 euros, siempre condicionado a la capacidad del espacio disponible.

Imprescindible presentar la TUI el día del partido

Todas las entradas están situadas en la Tribuna 2 del Multiusos y para que se aplique el descuento es obligatorio seleccionar en la compra un asiento en esa tribuna y emplear el código promocional USC12256. Además, en el acceso al recinto es imprescindible presentar la Tarjeta Universitaria de Identidad (TUI).

