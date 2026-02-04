Sanmartín reclama a la Xunta "sentarse a hablar" sobre políticas turísticas y el Xacobeo 2027

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha considerado este miércoles que la Xunta y el Gobierno local deben "sentarse a hablar de las políticas turísticas" y del Xacobeo 2027. Así Sanmartín ha abogado por un trabajo común para definir conjuntamente cómo serán las conmemoraciones del Xacobeo 2027, un día después de que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, encabezase un acto sobre los patrocinios para este Año Santo en el que animó a las empresas y la sociedad civil a colaborar con esta celebración.

Preguntada al respecto, ha insistido en que "lo lógico" es que las dos administraciones, local y autonómica, “podamos sentarnos a comentarlo", ha dicho la alcaldesa, como ha solicitado “muchas veces”.

Sanmartín ha incidido en la importancia de coordinar las “políticas turísticas” pese a que ha subrayado que la propuesta del Gobierno municipal es conocida, ya que busca una “transformación” hacia un turismo que no se centre tanto en los datos cuantitativos y el número de visitantes, sino en la calidad del turista que se reciba.

Se busca un turismo que sea “bueno para los vecinos" y "bueno para los visitantes" ya que la capital gallega cuenta con las potencialidades para atraer un turismo "cualitativamente de mayor interés” y que permanezca más en la ciudad.

Pontón ensalza el modelo de Santiago

Mientras, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que este miércoles ha abordado con la alcaldesa de Santiago las propuestas del Gobierno municipal en regeneración y transformación urbana, ha reivindicado la importancia de que la capital de Galicia cuente con un “gobierno de luces largas y visión de futuro”.

“Esta ciudad tiene mucha suerte tener a Goretti Sanmartín como alcaldesa” ya que es una dirigente con “visión estratégica” frente al modelo de “cortoplacismo” que impera actualmente en la política y que es una de las principales críticas de la ciudadanía, ha recordado, tras el encuentro con la regidora municipal este miércoles.

Pontón ha puesto en valor que la alcaldesa nacionalista, desde que llegó al Pazo de Raxoi, está “pensando en cómo construir el Santiago del futuro” mediante políticas que adopta “con valentía, decisión, determinación y convicción de que esto es lo que necesita Santiago”. Para defender esta apreciación, la líder del BNG se ha referido a los proyectos de regeneración urbanística que promueve el Gobierno de la ciudad y que son medidas pensadas para “mejorar la vida de las personas”, después de los tres mandatos anteriores -PP, Compostela Aberta y PSOE- en los que hubo “una parálisis importante”.

Frente a ello, “la alcaldesa y su equipo tienen un proyecto sólido y con visión de futuro para transformar Compostela con acciones estructurales y cambios estratégicos” para construir ciudad, ha considerado Pontón.