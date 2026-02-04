Rechazo total del sector del transporte al preacuerdo con la patronal: ¿Qué pasa con la huelga en Santiago?

Los trabajadores del transporte de viajeros en la provincia de A Coruña rechazaron este miércoles el principio de acuerdo alcanzado el lunes con la patronal y aguardarán a una próxima mesa de negociación para seguir reivindicando un convenio para el sector que suponga "un avance", y "non un retroceso", indicó tras la votación Hugo Antunes, delegado del transporte urbano en Santiago de la CIG, quien incidió en que el resultado de la votación en la capital gallega es "contundente". "171 votos a favor e 298 en contra", detalló el representante de la CIG. No obstante, afirmó que "mañá non haberá folga" y que esperarán a volver a reunirse con la patronal para determinar si retoman los paros. "La votación celebrada hoy refleja con claridad la oposición mayoritaria del sector respecto al preacuerdo del convenio de transporte de viajeros por carretera de A Coruña", añadieron desde UGT.

"En los próximos días, nos reuniremos para analizar los resultados en profundidad y definir las nuevas actuaciones que deberán guiar la acción sindical, siempre con el objetivo de defender los derechos, condiciones laborales y el futuro del conjunto de las personas trabajadoras del sector", inciden en UGT.

"Os termos do preacordo deixan de ter validez"

Mientras, desde la patronal señalaron que, tras "o resultado da votación entre o persoal do sector de transporte de viaxeiros en autobús da provincia da Coruña, contraria ao principio de acordo acadado entre os representantes empresariais e os sindicatos UGT e CC OO", las organizaciones empresariales entienden que "os termos do preacordo deixan de ter validez e non producen efecto ningún".

Desde la parte empresarial consideran "necesario deixar constancia de que a proposta sometida a votación incluía melloras relevantes para o conxunto do sector que conseguiron frear os paros".

Todo ello después de que el pasado lunes se acordase la suspensión de la huelga fijada para el 3 de febrero, a la espera de decisión de los trabajadores tras el preacuerdo suscrito por UGT y CCOO, no por la CIG, y que se produjo en el marco de la mediación del Consello Galego de Relacións Laborais respecto a la negociación de un convenio "digno".

Tras el resultado de la votación de este miércoles, desde UGT indicaron que "aceptan y respetan" el mandato expresado por el sector, que "ha hablado de forma clara y democrática". A partir de este resultado, añaden, "entendemos que se abre una nueva etapa en la que será necesario tomar decisiones acordes a la situación que decidan nuestros afiliados y afiliadas".