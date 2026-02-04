Verea pide un plan de choque para el pequeño comercio compostelano

El líder del PP de Santiago, Borja Verea, acompañado de la secretaria general del partido en Galicia, Paula Prado, y del vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, visitaron esta mañana una tienda de vestuario artístico y de confección de disfraces con más de 25 años de trayectoria. Desde allí, Verea recordó que la capital gallega «perdió 100 comercios en un año» como había denunciado la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). Verea reclamó al Concello un plan de choque para frenar esta sangría.

El líder de los populares compostelanos, también censuró «la situación general de la ciudad, con los Centros Socioculturales cerrados, teniendo los peores autobuses de España, sin taxis, con la alcaldesa más morosa de Galicia, y con agujeros diseminados por toda la ciudad, nunca tantos baches hubo en Santiago», arremetió Borja Verea.

Enfrente, ha reivindicado las alternativas populares, como la bonificación del IBI, ayudas para los traspasos, medidas para agilizar la burocracia y "otras cuestiones que afectan no solo a los comercios, sino a toda la ciudadanía, como una mayor seguridad e iluminación".

Apoyo al futuro alcalde

Por su parte, Prado se ha referido a Borja Verea como el "futuro alcalde" de la capital gallega y ha dado las gracias a la dueña de la tienda por acogerles. "Todos somos un poco hijos de Chimpos, desde que somos niños, con la Cabalgata de Reyes, pasando por todo el tema de los disfraces y del Entroido", ha resaltado la secretaria general popular, que también es compostelana.

Y en la línea de Verea, Prado ha reivindicado el plan "alternativo" del PP para los autonómos frente a un Gobierno central que cada día impone "más trabas, impuestos y burocracia". En el polo opuesto, ha aludido a la Xunta, con líneas de ayudas tanto para el emprendimiento como para apoyar el relevo o el trabajo de los autónomos.

El plan de Feijóo

Bravo ha recordado que el jefe de filas del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto encima de la mesa un plan específico para los autónomos --con la denominación de "contrato", a modo de compromiso con un sector con fuerza en España--.

Dicho plan, ya presentado a finales de 2025, incluye cuestiones como tarifa cero para los nuevos autónomos el primer año; eximir del pago de IVA a los que facturen hasta 85.000 euros al año, que beneficiaría a 1,4 millones de autónomos; y menos burocracia y papeleo.