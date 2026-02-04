Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga de BusesExplosión Vista AlegreCocido de LalínConciertos Santiago
instagram

Santiago

Verea reclama a Sanmartín máis apoio ao banco de alimentos de Santiago

Raxoi defende a súa xestión en materia social e afea o «descoñecemento» do líder do PP

Verea, con concelleiros do PP durante a súa visita ao banco de alimentos de Santiago

Verea, con concelleiros do PP durante a súa visita ao banco de alimentos de Santiago / Cedida

El Correo Gallego

Santiago

O líder do PP de Santiago, Borja Verea, denunciou «hipocrisía» do goberno de Goretti Sanmartín pola súa «falta de resposta ás peticións de axuda» do banco de alimentos de Santiago. Nunha visita á entidade, alertou de que atravesa «unha situación crítica» e censurou que «é incomprensible que o goberno municipal lle dea as costas a unha entidade que sostén unha parte fundamental da rede social da cidade».

Verea comparou as axudas doutras cidades aos bancos de alimentos e afeou que en Santiago reciba 5.000 euros, mentres na Coruña son 50.000, ou en Ferrol, 30.000. Ademais, lamentou que a alcaldesa «non tivo a decencia de reunirse» cos voluntarios e reclamou que o Bipartito abandone «a propaganda e os discursos baleiros» e incremente o apoio económico de maneira inmediata.

Noticias relacionadas

Mesma axuda desde 2021

Desde Raxoi sinalaron que a axuda é a mesma desde 2021 e lembran que desde 2024 promóvese un modelo de protección social «menos estigmatizante» que o reparto de alimentos. Ademais, destacan o «compromiso» coas persoas en situación de vulnerabilidade con axudas de emerxencia, prestacións sociais ou o programa Xantar na Casa. Desta maneira, indicaron que Verea «demostra un enorme descoñecemento» sobre o traballo que realiza Servizos Sociais.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Medio siglo del local 'de élite' de los 80: el pub donde todo Santiago bailaba hasta el amanecer
  2. Los sindicatos deciden aplazar la huelga indefinida del transporte: el lunes continúan las negociaciones en Santiago
  3. Negociación 'in extremis' para evitar una huelga indefinida en los buses de Santiago
  4. Christian Gálvez: «Santiago es mi segunda casa y es parte de mi vida»
  5. Hospitalizados fuera de peligro los diputados del PPdeG heridos en un accidente múltiple en la AP-9
  6. Suspendida la huelga indefinida de buses en Santiago tras el principio de acuerdo entre patronal y sindicatos
  7. Desviado un avión del aeropuerto de A Coruña a Santiago en una jornada de fuertes vientos
  8. Netflix regresa a Santiago para rodar una serie de época sobre el primer asesino en serie de España

Casi el 70% de los pisos en venta en Santiago supera los 250.000 euros

Casi el 70% de los pisos en venta en Santiago supera los 250.000 euros

A USC desenvolve un algoritmo que contribúe a evitar apagadas

A Reixa, obrigada a trasladarse de novo: "Onde imos, hotel que montan"

A Reixa, obrigada a trasladarse de novo: "Onde imos, hotel que montan"

Bouza acusa a Xunta de recortes en atención pediátrica no centro de saúde de Conxo

Un informe técnico apunta al puente de Suarribas y la falta de mantenimiento del río Sar como causas principales de las inundaciones en la zona

Un informe técnico apunta al puente de Suarribas y la falta de mantenimiento del río Sar como causas principales de las inundaciones en la zona

Arrancan los estudios previos para restaurar la fuente de Praterías

Arrancan los estudios previos para restaurar la fuente de Praterías

Conta atrás para saber que proposta alumeará a noite do centro histórico

Conta atrás para saber que proposta alumeará a noite do centro histórico

El Xacobeo 2027 se prepara con tres millones en ayudas y actividades en todos los concellos

Tracking Pixel Contents