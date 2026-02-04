Santiago
Verea reclama a Sanmartín máis apoio ao banco de alimentos de Santiago
Raxoi defende a súa xestión en materia social e afea o «descoñecemento» do líder do PP
O líder do PP de Santiago, Borja Verea, denunciou «hipocrisía» do goberno de Goretti Sanmartín pola súa «falta de resposta ás peticións de axuda» do banco de alimentos de Santiago. Nunha visita á entidade, alertou de que atravesa «unha situación crítica» e censurou que «é incomprensible que o goberno municipal lle dea as costas a unha entidade que sostén unha parte fundamental da rede social da cidade».
Verea comparou as axudas doutras cidades aos bancos de alimentos e afeou que en Santiago reciba 5.000 euros, mentres na Coruña son 50.000, ou en Ferrol, 30.000. Ademais, lamentou que a alcaldesa «non tivo a decencia de reunirse» cos voluntarios e reclamou que o Bipartito abandone «a propaganda e os discursos baleiros» e incremente o apoio económico de maneira inmediata.
Mesma axuda desde 2021
Desde Raxoi sinalaron que a axuda é a mesma desde 2021 e lembran que desde 2024 promóvese un modelo de protección social «menos estigmatizante» que o reparto de alimentos. Ademais, destacan o «compromiso» coas persoas en situación de vulnerabilidade con axudas de emerxencia, prestacións sociais ou o programa Xantar na Casa. Desta maneira, indicaron que Verea «demostra un enorme descoñecemento» sobre o traballo que realiza Servizos Sociais.
