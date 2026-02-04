El Xacobeo 2027 se prepara con tres millones en ayudas y actividades en todos los concellos

Galicia ha entrado ya en fase de ‘preXacobeo’. A poco menos de once meses del Año Santo de 2027, la Xunta ha puesto en marcha los primeros mecanismos para activar una programación amplia, con presencia en todo el territorio y basada en la colaboración público-privada, con el objetivo de convertir el próximo jubileo compostelano en un evento de impacto económico, cultural y social para toda la comunidad. Ese fue el mensaje central del encuentro celebrado este martes en la Cidade da Cultura con empresas, promotores y otros agentes económicos y culturales, concebido como el arranque del trabajo conjunto de cara a 2027.

La intención del Gobierno gallego es anticiparse al calendario habitual y comenzar ya a desplegar iniciativas que permitan aprovechar la inercia turística actual y consolidar el Xacobeo como una herramienta de proyección exterior. En ese contexto, la Xunta prevé una programación que combine grandes eventos con actividades de proximidad, de modo que el Xacobeo llegue a los 313 concellos de Galicia, siguiendo el modelo aplicado en el anterior Año Santo.

«Desde os grandes eventos, que tamén son marca Xacobeo, ata os máis pequenos, que chegan aos recunchos máis pequenos, todos teñen cabida», señaló el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante su intervención. Como parte de esa estrategia de dinamización previa, el Ejecutivo autonómico convocará este año una nueva línea de ayudas dirigida a la sociedad civil, dotada con tres millones de euros, para financiar proyectos culturales, deportivos, turísticos y de promoción vinculados al Camino de Santiago y al Xacobeo. Estas iniciativas funcionarán como antesala del evento central de 2027 y permitirán activar el territorio con antelación.

Rueda enmarcó esta planificación en el momento turístico que vive Galicia, que cerró el último ejercicio con cerca de 8,9 millones de visitantes. «Non é unha cuestión de obsesionarnos cos números, pero si son un indicativo moi claro da tendencia e do potencial que temos», afirmó, antes de subrayar que el Xacobeo 2027 debe servir para reforzar esa dinámica y multiplicar su impacto.

El presidente defendió el papel del Año Santo como escaparate global de la comunidad, más allá de su dimensión turística. «Os Xacobeos sempre foron os anos grandes de Galicia, os anos de expoñernos ao mundo», señaló Rueda, que también destacó su valor como instrumento de marca y de proyección internacional.

La colaboración público-privada será uno de los pilares del proceso. La Xunta trabaja en un nuevo Plan Director de Patrocinios que establecerá un marco común para ordenar la programación, mejorar la coordinación y ofrecer mayor seguridad jurídica a empresas y promotores. «Deseñamos un sistema para non deixar a ninguén fóra e para ser o máis xusto posible», explicó el presidente, quien animó tanto a patrocinadores como a promotores de proyectos a sumarse al proceso.

En este ámbito, el mandatario gallego reclamó al Gobierno central que active cuanto antes el régimen fiscal específico vinculado al Xacobeo, ya aprobado pero pendiente de aplicación. «O que pido é que isto se concrete canto antes para poder empezar», reclamó, recordando que los incentivos fiscales son una herramienta clave para facilitar la implicación empresarial desde esta fase inicial.

Rueda apeló también a la experiencia acumulada desde el Xacobeo de 1993 y al éxito del último Año Santo, celebrado aún bajo los efectos de la pandemia, para mostrar su confianza en 2027. «Se fomos capaces de facelo en 1993, cando moi pouca xente cría nisto, agora estamos ás portas de facer algo moi grande», afirmó, a la vez que expresó su convicción de que el impacto del Xacobeo se prolongará más allá de ese año.

«O que se faga no 27 vai servir para os anos seguintes, para quen veña de visita, para quen queira establecerse ou investir», concluyó el presidente, que dio por iniciado un proceso que, según recalcó, ya está en marcha y debe implicar al conjunto de los gallegos.

Colaboradores de ediciones anteriores destacan el potencial de la marca

En el encuentro con empresarios y agentes culturales, distintos representantes del sector compartieron su visión sobre el impacto y las oportunidades del Xacobeo 2027. Para Patricia Hermida, presidenta de la Asociación Galega de Empresas Musicais, la experiencia de años anteriores demuestra que la participación en la programación del Xacobeo permite multiplicar y consolidar eventos musicales, siempre que exista un marco que garantice planificación, seguridad jurídica y cobertura económica justa: «Precisamente por poder traballar con un marco temporal que garanta que todas as coberturas se están ofrecendo opcións en termos económicos xustos», comentó.

Ezequiel Mosquera, director de O Gran Camiño, la destacada vuelta ciclista profesional de Galicia, señaló que el Xacobeo permite que eventos deportivos y culturales alcancen audiencias internacionales y que los proyectos se puedan desestacionalizar, evitando concentrar toda la actividad en verano. También destacó que un marco profesionalizado de patrocinio permite que se desarrollen programaciones más arriesgadas o innovadoras, favoreciendo la colaboración entre empresas grandes y pequeñas de cara al evento.

Por su parte, María Bastida, catedrática de Economía de la USC en el área de organización de empresas, resaltó que la profesionalización del patrocinio público y privado aporta claridad, seguridad jurídica y planificación, a la vez que deja espacio para la creatividad de las empresas. «Aquí hai unhas regras, hai unha previsión, hai unha avaliación, hai unha arquitectura ordenada e profesional…», explicó, enfatizando que este marco permitirá que los proyectos se integren de manera justa y eficiente dentro de la programación del Xacobeo, a la vez que destacó los incentivos fiscales que se ofrecen a los patrocinadores.

Noticias relacionadas

Desde la perspectiva empresarial y de marketing, José Cabanas, de Estrella Galicia, destacó la dimensión de marca y proyección internacional del Xacobeo: «Poñer a Galicia no mundo é unha das facetas importantes deste evento… trae economía, trae xente, etc.». Asimismo, subrayó el valor del Xacobeo para reforzar la identidad de las marcas locales y su vínculo con el territorio.