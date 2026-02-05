La CIG espera la citación de la patronal: si no hay acuerdo el lunes se reactiva la huelga indefinida en Santiago

La CIG ya ha solicitado al Consello Galego de Relacións Laborais que se restablezca la mesa negociadora con la patronal. "Estamos á espera da citación", señala este jueves en conversación con EL CORREO GALLEGO, Hugo Antunes, delegado sindical del transporte urbano en Santiago. Este miércoles era el día en que los trabajadores del sector del transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña tenían la última palabra sobre el preacuerdo para el nuevo convenio colectivo. El resultado de la votación en la capital gallega fue "contundente" con 171 votos a favor y 298 en contra, según datos de la CIG. Junto con las papeletas de las mesas de A Coruña, Ferrol y Carballo fueron 831 en contra del preacuerdo frente a 336 que respaldaban el sí.

De esta manera Antunes aguarda que platronal acepte la mediación "para este venres". En ella tratarán de transmitir de nuevo que su propuesta "non é o que o colectivo está solicitando". Fueran los sindicatos UGT y CC. OO. los que llegaron a un entendimiento con la patronal el lunes, del que se había desmarcado la CIG. "O persoal quere melloras económicas e sociais para unha mellor calidade de vida", incide Antunes, quien apunta a que cuando se rompió la unidad sindical se estaba aceptando una propuesta "que segundo trasladamos en asambleas nos parecía retroceder".

El objetivo, tras semanas de negociación y diez días de paros durante un mes de protesta que han afectado de manera notable a la movilidad en Compostela, es, en palabras de Antunes "avanzar todos xuntos nunha única dirección" partiendo de la idea de que "o convenio é para todo o colectivo".

Noticias relacionadas

El sindicato mayoritario ha dado de plazo hasta el lunes para alcanzar un compromiso firme. De lo contrario, la huelga que estaba prevista inicialmente para el este lunes día 2 y que quedó suspendida a la espera del resultado de la votación, se reactivará el lunes día 9 con carácter indefinido. "Isto tense que solucionar o antes posible", concluye Antunes.