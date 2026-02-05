El mal tiempo en Santiago golpea al turismo: «Non van viaxar para estar metidos no hotel»

El impacto de la sucesión de borrascas que vive durante las últimas semanas prácticamente todo el país y Santiago en particular, no repercute únicamente en los desplazamientos por carretera, el desbordamiento de los ríos o el deterioro del firme de las calles. El mal tiempo se deja notar en muchos sectores y la hostelería y la restauración tampoco se salvan. La temporada baja está siendo «un poquiño máis baixa aínda», según constatan desde el sector, donde señalan que a la tendencia descendente que se viene apreciando desde octubre por factores como la situación del aeropuerto, se suma ahora la meteorología adversa, que «está afectando de xeito negativo».

El portavoz de la Unión Hotelera Compostela, José Antonio Liñares, apunta en conversación con este diario que «está clarísimo que esa xente que se move para pasar unha fin de semana nunha viaxe dun radio de dúas horas está perdida, non van vir para estar metidos nun bar ou no hotel». Los visitantes no solo se enfrentan a la lluvia porque «cun paraugas, cando saes á rúa, móllaste igual, dá o mesmo co vento que fai».

Liñares sostiene que en el caso de los turistas que pueden optar por elegir Santiago como destino cultural para pasar unas vacaciones «tampouco vai viaxar, porque ve o que está a pasar. Só tes que ver os telediarios, os xornais de cada día, que abren e pechan as noticias coas inundacións, as árbores caídas ou os problemas nas estradas». Por el momento, no disponen de estimaciones que traduzcan este impacto en cifras, pero indica que «non afecta a unha porcentaxe menor, pode ser un 5 %».

La restauración también se resiente

Por su parte, el presidente de la Asociación de Turismo e Hostalería Compostela (ATHC), Ramón García Seara, explica en charla con este periódico que «na restauración tamén hai unha baixada, os números son peores» porque los visitantes que se pierden debido a diferentes factores también repercuten en este sector. García Seara señala que en líneas generales «non sei se o tempo en Santiago incide moito, no sentido de que aquí o inverno sempre foi inverno», pero percibe que «nestes meses si que é verdade que volvemos un pouquiño ao pasado, está sendo máis intenso o mal tempo que esa especie de moderación que tivemos nos últimos anos».

El fenómeno al que hace alusión García Seara ha conducido a que la mayoría de los locales hayan pasado de pedir sus autorizaciones de terraza para todo el año en lugar de las que eran más frecuentes con anterioridad, las de temporada. Sin embargo, no son muchas las que están pudiendo funcionar con normalidad y entre el sector ya se hacen comparaciones entre las noches de este mes de enero y las de la pandemia. «Vas polo casco histórico ás nove da noite e non hai ninguén», comenta el presidente de la ATHC. A este respecto Liñares destaca que «xa se fan bromas dicindo que cando paren as borrascas e saia o sol, vai ser como cando rematou o confinamento, que nos imos botar ás rúas, ás terrazas e ás praias».

Abrir no es rentable

El mal tiempo es un factor más, por lo tanto, en un contexto en el que el sector hotelero ya venía arrastrando datos de ocupación a la baja desde hace meses. Liñares estima que «debemos andar arredor dun 35 % de ocupación en xaneiro» en los establecimientos de la UHC, una cifra similar a la de años anteriores. Sin embargo, lo que se percibe es un mayor número de cierres, con unos 80 alojamientos cerrados, alrededor de la mitad de los que cuentan con licencia en la ciudad. Liñares considera que «con estes niveis de demanda de ocupación non é rendible telos abertos». Aunque los cierres son habituales en esta época es una tendencia agudizada desde la pandemia porque «os custes estruturais son cada vez máis elevados».

En el sector creen que lo que sucede entra dentro de lo esperado, pero lo que preocupa ahora son las reservas para la temporada alta, un dato en el que «imos todos por debaixo do ano pasado e de hai dous anos, excepto para outubro». La recuperación de la actividad aeroportuaria tras las obras en la pista y la incorporación de nuevas rutas pueden suponer un balón de oxígeno, pero «non cremos que as reservas de última hora compensen esta caída», augura Liñares.