¿Naturaleza o capital?: El conflicto de Altri en la nueva exposición de la USC

La exposición «Agua, Barro y Capital», que podrá visitarse en la Igrexa da Universidade hasta el 18 de marzo, propone un recorrido material, simbólico y ritual en torno a los ríos, entendidos como cuerpos vivos sometidos a procesos de extracción, control y mercantilización. A través de instalaciones, acciones, esculturas, pintura y vídeo, Àlvar Calvet sitúa al visitante frente a los conflictos ecológicos contemporáneos que atraviesan los territorios fluviales y cuestiona el papel del capital como fuerza que interrumpe los ciclos naturales de la vida. Como destacó la Secretaria Xeral da Universidade de Santiago (USC), Diana Santiago, en el acto inaugural celebrado este jueves, el artista expresa «la tensión entre la protección del medio ambiente y los intereses económicos y políticos».

En el Ulla

Si bien la obra del artista se ha desarrollado durante más de dos décadas en diferentes contextos —el Ebro y su delta, el Siurana, el Segre, el Arga o el río Aniene en Italia—, esta exposición se introduce y profundiza específicamente en Galicia, y muy especialmente en la cuenca del río Ulla, un territorio hoy tensionado por proyectos industriales y extractivos que amenazan su equilibrio ecológico, social y simbólico.

Una de las piezas de la exposición que se acaba de inaugurar en Santiago / Santi Alvite /USC

El espacio expositivo, la Iglesia de la Universidad de Santiago de Compostela, históricamente vinculada a la Compañía de Jesús, refuerza la dimensión ritual del proyecto. Calvet utiliza el altar, la capilla, las columnas y las vitrinas para resignificar las formas litúrgicas tradicionales y construir una iconografía contemporánea del conflicto ecológico. Las referencias a San Ignacio de Loyola, Manresa y la tradición ignaciana no operan desde una perspectiva devocional, sino desde una lectura crítica del ritual como herramienta de concienciación, transformación y responsabilidad colectiva. «Para mí, trabajar en este espacio fue un reto», destacó. «Quería complementar esta Iglesia con ofrendas», dijo en relación con las piezas que componen la exposición.

Las heridas del territorio

La historia de Àlvar Calvet en «Agua, barro y capital» coincide con la reflexión y el discurso expositivo que el Departamento de Cultura de la USC viene desarrollando en los últimos años, abordando las heridas del entorno natural y el territorio desde la creación contemporánea. Además, esta exposición llega a Galicia en un momento crítico: el artista vincula la amenaza de la central de Altri con otras cicatrices hídricas que han marcado su trayectoria, exponiendo el conflicto hídrico como epicentro donde colisionan economía, política y ecología. A través de materiales humildes, Calvet propone una escucha activa del entorno.