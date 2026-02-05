Los efectos de la borrasca Leonardo no se han hecho esperar en Galicia. A primera hora de la madrugada de este jueves, Renfe se ha visto obligada a tomar la decisión de suspender el tráfico ferroviario entre Santiago y Vigo debido a las "condiciones meteorológicas adversas y el riesgo de zonas inundables". Una situación que ha cogido desprevenidos a cientos de usuarios que normalmente hacen este trayecto para acudir a sus puestos laborales, por lo que esta incidencia provocando situaciones de nerviosismo entre los afectados. Pero... ¿Puedo faltar al trabajo si no puedo llegar por la suspensión de trenes entre Santiago y Vigo?

La respuesta es sí. El Estatuto de los Trabajadores (artículo 37.3) reconoce el derecho a un permiso retribuido de hasta 4 días por este motivo, sin pérdida de salario, siempre que la imposibilidad de desplazamiento sea real y ajena a uno mismo. Unos requisitos que las incidencias provocadas por la borrasca Leonardo hacen que se cumplan, por lo que si estás afectado por la suspensión del servicio ferroviario de este jueves, puedes estar tranquilo, pero debes tener en cuenta estos aspectos clave.

Justificante, recuperación de horas o teletrabajo

Debido a la suspensión de trenes entre Santiago y Vigo, las personas trabajadoras afectadas pueden acogerse al citado permiso retribuido que les permite faltar al trabajo hasta cuatro días sin pérdida de salario, siempre que la ausencia esté debidamente justificada. Para ello, es recomendable solicitar un justificante en la estación o descargar el aviso oficial de la compañía ferroviaria.

Aunque el permiso cubre la falta al puesto de trabajo, la recuperación de las horas no trabajadas puede ser exigida por la empresa en función del convenio colectivo. También como alternativa, si el puesto lo permite y la empresa facilita los medios necesarios, podría cumplirse la jornada laboral mediante el teletrabajo.

En el hipotético caso de que la suspensión del servicio ferroviario se prolongue más allá de los cuatro días, el permiso se mantendría hasta que se restablezca la normalidad, sin perjuicio de que la empresa pueda aplicar otras medidas laborales.