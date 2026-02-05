Renfe suspende los trenes entre Santiago y Vigo a causa del temporal

Sin tren entre Santiago y Vigo. Renfe ha suspendido desde primera hora de este jueves varios trenes con origen y destino en la ciudad olívica a causa de las "condiciones meteorológicas adversas y el riesgo de zonas inundables" ha confirmado la compañía ferroviaria y ha constatado este diario en la estación Intermodal.

La empresa pública informa en un comunicado de que no circularán los trenes entre Vigo Urzaiz y Santiago, Vigo Guixar y Santiago, Vigo Guixar-Tui ni los Vigo Guixar–Ourense, "sin posibilidad de transporte alternativo". También se ven afectados los trayectos de Servicios Comerciales que conectan con Madrid en el trayecto Vigo-Santiago y Vigo-Ourense.

Desde el puesto de información de Renfe en Santiago apuntan a EL CORREO GALLEGO que la compañía no puede asegurar que el servicio entre Santiago y Vigo se restablezca este jueves. "Van actualizando la situación y cuando llega la hora de salida de un tren es cuando se confirma si sale o no", explican fuentes de Renfe.

La compañía señala que irá actualizando la información a los viajeros y haciendo seguimiento del temporal, al tiempo que indica que ha activado los cambios y anulaciones de forma gratuita. Por otra parte, el servicio transversal Vigo Guixar-Barcelona Sants se prestará desde Ourense.

Atrapados en Santiago

Entre los viajeros afectados por esta suspensión está un grupo de estudiantes del Colegio San José de Cluny. Los jóvenes se han quedado atrapados en la estación Intermodal de Santiago sin saber si podrán llegar a tiempo a un torneo de debate que se celebra en A Coruña.

Los estudiantes critican la escasa anticipación con la que se ha avisado de esta suspensión. Aseguran que la decisión de suspender el servicio ferroviario se tomó a 1:00 de la madrugada y que, cuando llegaron a la estación de Vigo a las 6:00, no estaban al tanto de la situación. Han tenido que "buscarse la vida" y viajar en autobús hasta Santiago, pero ahora mismo deben conseguir billetes para llegar a A Coruña.

Un grupo de estudiantes del Colegio San José de Cluny atrapados en la Intermodal / David Suárez

Renfe asegura que el servicio de tren entre Santiago y A Coruña y en el resto de conexiones no mencionadas se prestarán de la forma habitual, si bien "puede acumular algunas demoras debido al mal tiempo y las fuertes lluvias previstas en Galicia". Asimismo, informa de que ha desplegado personal en estaciones para informar a los clientes e irá actualizando la información según vaya avanzando el día.

Fuentes de la empresa citadas por la agencia EFE señalan que la suspensión de los trenes hacia y desde Vigo se ha debido a la inundación de un tramo de las vías a la altura de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).