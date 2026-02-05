Estos son los ocho restaurantes de Santiago con la mejor relación calidad-precio

Comer bien y sin comprometer el bolsillo es posible en Santiago. A este respecto, en la actualidad, la capital gallega es la tercera ciudad española con mayor concentración de establecimientos reconocidos con el Bib Gourmand.

La distinción, creada por la Guía Michelin en 1997, reconoce aquellos establecimientos con la mejor relación calidad-precio. Tras los grandes núcleos urbanos como Madrid (15) y Barcelona (8), Compostela se alza en tercer lugar con también ocho restaurantes Bib Gourmand.

Según apunta la Guía Michelin, el punto de partida ideal para descubrirlos es la Praza de Abastos y, en concreto, en Abastos 2.0. Junto a este, la esencia gastronómica de Santiago se extiende a otros siete establecimientos repartidos por toda la ciudad.

En todos ellos predomina la "cocina de mercado y las recetas regionales bien ejecutadas", según reconoce la prestigiosa guía gastronómica, la cual también recomienda reservar con antelación.

Desde EL CORREO GALLEGO hacemos una recompilación de los ocho restaurantes Bib Gourmand de Santiago.

Abastos 2.0

La Guía Michelin define a Abastos 2.0 (rúa das Ameas, 4) como el restaurante con los "mejores pescados y mariscos de la zona".

Un establecimiento "honesto y auténtico" que ofrece, por un lado, una carta abierta y flexible y, por otro, un menú de la casa "para dejarse llevar a muy buen precio".

A Horta d'Obradoiro

En A Horta d'Obradoiro (rúa das Hortas, 16), los cocineros Kike Piñeiro y Eloy Cancela dan forma a una "cocina llena de sabor, sin disfraces y respetuosa con el producto", destacan desde la Guía Michelin.

Otro de los puntos fuertes, más allá de las muchas opciones para compartir y una carta extensa, son las "propuestas fuera de ella en función del mercado" y su jardín, considerado como una de las mejores terrazas de la capital gallega.

Anaco

Anaco (Costa de San Domingos, 2) es otro de los restaurantes Bib Gourmand de Compostela en el que el chef palentino Víctor Lobejón saca lo mejor "de la despensa gallega"

La guía gastronómica recomienda el menú degustación #amesaposta, una propuesta que cambia a diario, para la que es imprescindible reservar "y dejarse llevar". Junto a la carta del día "muy recomendable", se suma el atractivo de una bodega "más que interesante".

Asador Gonzaba

Con más de cuarenta años de trayectoria, en el Asador Gonzaba (rúa Nova de Abaixo, 2) conviven "la pasión por el fuego y una atención esmerada y cercana".

La guía destaca sus piezas de ternera y vaca, que se completan con pescados, mariscos y "una vinoteca con más de 500 referencias".

A Viaxe

En el número 3 de la Praza do Matadoiro conviven, en un espacio de inspiración bistró, "sabores de Perú, Colombia, Ecuador, Galicia y el País Vasco".

Esto es parte de lo que puede encontrarse en A Viaxe, en donde el chef Tomás Rubio propone un "viaje a través del paladar" con dos menús centrados en el mar y la huerta. El encanto de este restaurante lo ha situado entre los favoritos de los españoles para comer en 2025.

Café de Altamira

El Café de Altamira (rúa das Ameas, 9) es otro clásico del Mercado de Abastos. Sobre él destacan a su equipo de cocina joven que "reinventa platos de tradición gallega de mercado".

Lo rústico y lo vintage se dan la mano en un local con servicio a la carta y dos menús degustación.

Con Culler

Fue uno de los restaurantes recomendados por la Guía Michelin a finales del año pasado. En Con Culler (rúa Nova de Abaixo, 7) el "recetario gallego y el producto local de temporada" son las dos grandes claves de su carta, la cual completan con dos menús degustación.

Un local "desenfadado, con la cocina abierta", en el que nunca faltan "un guiso de carne, un pescado al punto, unas legumbres o un arroz meloso que merecen la pena probar."

Mar de Esteiro

Para llegar al último Bib Gourmand hay que trasladarse a las afueras de Santiago. Se trata de Mar de Esteiro (Sionlla de Abaixo, 2), ubicado en una casona declarada BIC.

En su cocina mandan "el producto y la proximidad", con pescados, mariscos "recién llegados de las rías gallegas" y carnes, quesos y verduras.

Noticias relacionadas

La Guía Michelín recomienda su pulpo, "que sirven en cuatro recetas diferentes", y una de las especialidades de la casa: "el Bogavante con arroz".