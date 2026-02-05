Rueda responde a Sanmartín: hablará con Santiago para preparar el Xacobeo 2027

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado este jueves que su Gobierno hablará con el Ayuntamiento de Santiago y “con otros” municipios para preparar el Xacobeo 2027.El mandatario autonómico ha respondido así a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, que el miércoles insistió en que ambas administraciones deben "sentarse a hablar de las políticas turísticas" y del Xacobeo 2027 después de que el día anterior el jefe del Ejecutivo gallego encabezase un acto sobre los patrocinios de una nueva edición del Xacobeo en el que animó a las empresas y la sociedad civil a colaborar con esta celebración.

Rueda ha remarcado que ese acto fue “un pistoletazo de salida de muchísimas cosas que hay que hacer”, dado que todavía resta tiempo para la celebración del Xacobeo en tanto que es febrero del año previo. Así, ha adelantado que de aquí al 2027, “tenemos planificadas muchas cosas y las iremos haciendo” y para muchas de ellas se contará con los ayuntamientos.

“Por supuesto, también en contacto con el Ayuntamiento de Santiago, que es el final de todos los caminos. Pero no es el único con el que hay que hablar, y creo que todo el mundo entenderá. Debemos hablar con todos, con Santiago de una forma especial”, ha aclarado.

"El Camino bien planificado es una fuente de riqueza"

Por otra parte, Rueda ha avanzado su intención de llevar las celebraciones del Xacobeo "a todos los rincones de la Comunidad" y a todos los ayuntamientos para que sea una celebración global de la que formarán parte todos los municipios, “desde el más grande al más pequeño”.

Con todo, el presidente gallego ha ironizado con “el interés” que la regidora nacionalista tiene ahora “con todo lo que tiene que ver con el Xacobeo y con los peregrinos” ya que desde la Xunta defienden que "el Camino bien planificado es una fuente de riqueza” y que “puede traer muchos beneficios”. Ha valorado que si ese también es el planteamiento de la regidora, Goretti Sanmartín, “estaremos de acuerdo y llegaremos a muchísimas cosas buenas para Santiago y para toda Galicia”.

Sanmartín: "Buscamos un turismo que sea bo para os veciños e para os visitantes"

El miércoles la alcaldesa de Santiago, cuando apostó por un trabajo común para definir conjuntamente cómo serán las conmemoraciones del Xacobeo 2027, incidió en la importancia de coordinar las “políticas turísticas” pese a que, según subrayó, la propuesta del Gobierno municipal es conocida y busca una “transformación” hacia un turismo que no se centre tanto en los datos cuantitativos y el número de visitantes, sino en la calidad del turista que se reciba.

Sanmartín apuntó a que se busca un turismo que sea “bos para os veciños" y "bo para os visitantes" ya que la capital gallega cuenta con las potencialidades para atraer un turismo "cualitativamente de maior interese” y que permanezca más en la ciudad.