Sanmartín reprocha que se celebre un acuerdo del SAF que es “insuficiente” para municipios

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha reprochado este jueves que “se celebre” la firma del nuevo acuerdo de financiación del servicio de ayuda en el hogar (SAF) como si fuese “un paso enorme” cuando es un convenio que sigue “siendo insuficiente” para los ayuntamientos al no cubrir el coste de la prestación del servicio.

En declaraciones a los medios, la regidora ha cargado contra el acuerdo firmado entre la Xunta y la Fegamp mediante el que el Gobierno gallego aumentará su aportación para el SAF hasta los 18 euros a final de legislatura cuando en la actualidad “el coste por hora es de 25 y 26 euros” en Santiago.

Por tanto, el dinero acordado no es suficiente dado que persiste en el “estrangulamiento financiero al conjunto de los ayuntamientos”.

La alcaldesa ha reiterado que la Xunta “tiene que asumir la totalidad” del coste que supone la atención de ayuda en el hogar porque 18 euros por hora “no está a la altura de lo que necesitamos, ni Santiago ni ningún ayuntamiento de cualquier signo político”.

Además, Sanmartín también ha cargado contra la actuación de la Consellería de Política Social en esta negociación dado que “utilizó una fórmula que no se puede calificar más que de chantaje” al decir “o esto o nada”.

Cesión de terrenos a la Xunta

Cuestionada también por el proceso de cesión de suelo residencial a la Xunta para la construcción de viviendas protegidas después de que el Gobierno gallego reclamase esta cesión en varias ocasiones, la regidora ha avanzado que en “un plazo muy breve” habrá noticias.

Según ha señalado, tras “gestiones muy complejas” por parte de los técnicos, será “en los próximos días” cuando se complete esta cesión a la administración autonómica.