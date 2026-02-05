Talento emergente y moda en Santiago: estudiantes de la EASD Mestre Mateo exponen en Ámbito Cultural

El talento emergente para la moda de las y los estudiantes de la EASD Mestre Mateo exponen en Santiago un ejemplo de su creatividad ya que la sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés acaba de inaugurar una muestra llamada Moda Miúda, que puede visitarse hasta el 28 de febrero con entrada libre.

Grado en Diseño de Moda

Integrada por creaciones del alumnado del cuarto curso del Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño de Moda de la Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD) Mestre Mateo (dependiente de la Xunta de Galicia), en los cursos 2024/25 y 2025/26, sus diez protagonistas presentan un total de 31 propuestas.

Moda Miúda es la tercera exposición de la EASD Mestre Mateo en El Corte Inglés de Santiago. La actual muestra puede visitarse hasta el 28 de febrero, de lunes a sábado, de 10:00 a 22:00 horas, con entrada libre.

Inauguración de la muestra. / Cedida

Protagonistas y estilos

Paula Abraira Romero evoca la nostalgia de los días familiares a través de smock, volantes y estampados clásicos. Alba Carballal Nieto, inspirada en el rural gallego y el cuento de La lechera, adapta prendas ganaderas a la funcionalidad infantil, apostando por materiales duraderos y procesos artesanales.

Águeda Comesaña Fernández une memoria familiar y naturaleza mediante estampaciones con flora autóctona. Naiara Currás Gayo funde el imaginario marinero con la visión de la infancia a través de prendas cálidas y tradicionales. Carla Iglesias Rodríguez propone prendas básicas de calidad pensadas para heredarse, combinando minimalismo japonés y streetwear. Hugo López Casal basa su colección en el minimalismo nipón: líneas puras, volúmenes amplios y paleta neutra.

Tania López González lleva la estética del motor a la moda infantil con prendas cómodas y resistentes. Clara Mulet Sanz recrea la aventura británica clásica de Los Cinco en looks infantiles. Andrea Pousa Siejas evoca su infancia en Naraío mediante tejidos familiares, patchwork y estampación. Y María Paula Rodríguez Carrera plantea una colección de verano basada en recuerdos familiares.

Inauguración

La inauguración celebrada esta tarde de jueves, a las 18 horas, contó con la intervención de Elisa M. González, vicedirectora de la EASD Mestre Mateo; Noelia Tojeiro, profesora de Diseño Infantil de la EASD Mestre Mateo; además de la decena de jóvenes diseñadores participantes; y Sonia Rodríguez, jefa de Recursos Humanos de El Corte Inglés de Santiago.

Cuenta atrás para el desfile Despunte

Esta muestra sirve de antesala de Despunte, la gran cita anual de la Mestre Mateo. Ese proyecto nace como plataforma donde el alumnado del Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño de Moda de la EASD Mestre Mateo presenta sus colecciones. La edición del desfile Despunte del pasado año 2025 se celebró en la Cidade da Cultura, juntando a cerca de medio millar de personas. En esa ocasión, formaron el jurado: Marcos Batuecas (exalumno y senior CRM & Customer Experience Manager UK & IRE en Lacoste), Sixing Xi (exalumna, diseñadora, ilustradora y socia en Tuuinx Slow Fashion, perteneciente a Artesanía de Galicia), Martín Acuña, ganador en 2024 y un representante de las empresas gallegas El Pulpo y Coosy.