La USC quiere poner en valor la investigación sobre turismo y convoca sus primeros premios

El Centro de Estudos e Investigacións Turísticas (Cetur) de la Universidad de Santiago de Compostela convoca la I edición de los Premios CETUR de Trabajos de Fin de Grado (TFG) y Trabajos de Fin de Máster (TFM), con el objetivo de destacar la investigación universitaria vinculada al turismo y promover la generación de conocimiento aplicado a un sector estratégico para el desarrollo económico y social de Galicia.

La convocatoria está dirigida a tesis doctorales defendidas durante los cursos académicos 2023-2024 y 2024-2025 en las universidades del Sistema Universitario de Galicia, que ofrezcan un análisis significativo de los retos, la dinámica y las transformaciones de la actividad turística desde una perspectiva académica rigurosa, transversal e interdisciplinar.

Requisitos

Pueden presentarse candidatos que hayan aprobado un TFG o TFM con una calificación igual o superior a 8 puntos. Las solicitudes deben presentarse electrónicamente y la documentación requerida debe enviarse a la dirección de correo electrónico cetur@usc.es. El plazo de presentación estará abierto hasta el 2 de marzo de 2026.

El jurado estará compuesto por el director del Cetur, investigadores con experiencia demostrada en el ámbito del turismo y representantes institucionales del Consejo Asesor del centro, garantizando criterios de pluralidad académica y ausencia de conflictos de intereses. "Los premios se entregarán en un acto público organizado por el CETUR, en el marco de una actividad académica o científica, que se anunciará próximamente", informa la institución académica.