Santiago quedará este viernes incomunicada por tren con todo el sur de Galicia: la suspensión del servicio afectará a las líneas de Vigo y Ourense

La borrasca Leonardo golpeó con dureza este jueves a toda Galicia y provocó la suspensión total del tráfico ferroviario entre Vigo y Santiago, una medida que afectó a miles de pasajeros y a servicios de alta velocidad, media y larga distancia. A primera hora de la mañana, ADIF anunció el cierre de la línea por riesgo de inundaciones y desprendimientos de tierra sobre las vías, una decisión que paralizó por completo la circulación ferroviaria en este corredor estratégico del Eje Atlántico gallego. A lo largo de la jornada, Renfe no habilitó transportes alternativos, por lo que los viajeros se vieron obligados a buscar soluciones por su cuenta. Además, el operador ha anunciado ya que este viernes tampoco habrá servicio de trenes entre Santiago y Vigo; y además también queda suspendida la conexión entre la capital gallega y Ourense.

Desde primera hora, la estación compostelana se convirtió en un punto de espera e incertidumbre. Bancos ocupados, pasajeros sentados en el suelo y una cafetería con más afluencia de lo habitual reflejaban la situación de bloqueo. Muchos aguardaban alguna novedad sobre el restablecimiento del servicio, que finalmente no se produjo. Poco después de las seis de la tarde llegaba la actualización de Renfe que confirmaba que hoy tampoco se prestará el servicio puesto que no se espera que la situación mejore; y además la suspensión afectará a la línea Santiago Ourense, lo cual afectará a los enlaces con Madrid.

Estación de trenes de Santiago, este jueves / Antonio Hernández

Entre los afectados se encontraba Luis, un joven estudiante que se dirigía a la Universidad de Vigo para realizar un examen. Por la mañana, todavía sin noticias sobre la reapertura de la línea, explicaba resignado que tendría que recurrir a su familia para poder llegar a tiempo. «Voy a llamar a mi madre para ver si puede llevarme. Tengo un examen esta tarde y no sé a qué hora podría salir un tren», relataba. También María, trabajadora en una clínica dental viguesa, asumía que no podría llegar a su puesto utilizando su medio de transporte habitual. «Ya avisé en el trabajo de que hoy no iba a poder ir en tren. Es como me desplazo todos los días y no nos dieron ninguna alternativa», señalaba.

Otra de las viajeras atrapadas era Josefa, autónoma que acude semanalmente a Vigo para realizar labores de limpieza en varios domicilios. «Los jueves siempre voy a trabajar allí y hoy estoy esperando a ver si por lo menos se restablece para la tarde, pero no sabemos nada», comentaba desde el vestíbulo de la estación. Ante la falta de soluciones ferroviarias, muchos pasajeros optaron por desplazarse a la estación de autobuses de Santiago para continuar viaje hacia Vigo, Pontevedra o las localidades intermedias del recorrido. Otros se organizaron para compartir taxis, tanto en dirección sur como en sentido contrario.

Especialmente llamativo fue el trasiego de viajeros que llegaban en vehículos compartidos desde Vigo y Pontevedra con un objetivo claro: no perder sus trenes de alta velocidad con destino a Madrid. Al quedar cortada la línea, los AVE que normalmente parten de Vigo no pudieron circular, por lo que numerosos usuarios se desplazaron por carretera hasta Santiago para enlazar allí con los servicios de larga distancia. La jornada estuvo marcada así por la improvisación, las largas esperas y la incertidumbre en un día en el que el temporal volvió a poner a prueba las comunicaciones ferroviarias en Galicia.

Incidencias por el temporal en la capital gallega

En Santiago, el impacto de la borrasca Leonardo también se dejó sentir desde la madrugada. Las intensas lluvias y las fuertes rachas de viento generaron diversas incidencias a las que tuvieron que acudir los bomberos compostelanos.

Tal y como explicaron a este diario, su trabajo a primera hora se centró en una balsa de agua formada en la rúa das Estrelas, un punto donde «las inundaciones son habituales cuando llueve con intensidad», señalaron desde el parque de Santiago.

Los efectivos de emergencias también se desplazaron a diferentes puntos de la ciudad por la caída de grandes ramas de árboles. En concreto, acudieron a la rúa Ramón Baltar para liberar la vía de acceso al Hospital Provincial de Conxo, así como al Paseo da Quinta, en Vidán, y a la zona de Villestro.