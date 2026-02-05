La Xunta refuerza con siete autobuses más la conexión entre Vigo, Santiago y A Coruña ante el corte de Renfe

Refuerzo por carretera ante la situación del Eje Atlántico. Ante la suspensión indefinida de las conexiones ferroviarias en la jornada del jueves con origen y destino Vigo por parte de Renfe, y sin establecer medios alternativos, la Xunta de Galicia contactó con la empresa concesionaria para articular refuerzos por carretera en este tramo de la línea en el oeste de la comunidad.

En concreto, ya se habilitaron refuerzos entre A Coruña y Vigo a las 10,00 y a las 11,00 horas, así como en el sentido contrario a las 10,45 horas. También se reforzaron los trayectos A Coruña-Vigo a las 13,00 horas, Santiago-Vigo a las 15,15 y a las 16,00 horas, y Vigo-Santiago a las 15,30. Además, se sigue analizando la situación de cara a realizar más refuerzos si fuese necesario. Las salidas tendrán lugar desde la estación intermodal de Urzáiz, donde ya hubo refuerzos en las últimas horas. Los viernes son las jornadas de mayor movilidad en todo el Eje Atlántico, superando los más de 10.000 viajeros diarios de media por el retorno de universitarios y trabajadores a sus domicilios.

En esta línea, la directora general de Movilidad, Judit Fontela, criticó que el Gobierno central no ofreciera alternativas a los usuarios ante la suspensión de las conexiones ferroviarias. La directora general afirmó ser consciente de la complejidad de situaciones excepcionales como esta, pero insistió en que Renfe no puede dejar a los usuarios sin alternativa y este tipo de cuestiones están dejando de ser excepcionales para ser frecuentes. «Es inaceptable», consideró.

Previsión y mantenimiento

En esta línea, aseguró que la Xunta intentó articular el refuerzo de los servicios «con el poco margen de maniobra que teníamos, para tratar de ofrecerles alternativas a las personas afectadas», e incidió en que Renfe no puede anunciar una suspensión indefinida sin ofrecer una propuesta. Por eso, espera que «rectifiquen» y que si continúa la suspensión lleve aparejada una alternativa por parte del Gobierno central como autoridad competente.

Al margen de esta situación puntual, cabe recordar que la Administración autonómica viene reclamando información sobre la situación actual y el mantenimiento preventivo que se está haciendo de la red ferroviaria en Galicia, y si este es el idóneo para adelantarse a la acumulación de defectos, evitar su deterioro progresivo y mantener la calidad del servicio. De este modo, la directora general de Movilidad, incide en que «no se trata solo de gestionar una situación meteorológica dada, sino de ejecutar un mantenimiento preventivo eficaz sobre drenajes y taludes que permita a la red soportarla sin llegar al colapso del servicio», aclara.