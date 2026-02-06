Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 6 de febrero, en Santiago?

Fran Sieira

La pieza llamada BenQuerer, de Fran Sieira, llega hoy y mañana al Teatro Principal (20:30 horas; 10 euros), una propuesta donde el premiado coreógrafo y bailarín tiene la colaboración de Caamaño & Ameixeiras. Cuenta con la ayuda de la Xunta de Galicia y es parte del ciclo municipal Compostela Cultura.

Conciertos de Santiago Motorizado y Familia Caamagno con Ulex

Santiago Motorizado es el líder, compositor y cantante de Él Mató a un Policía Motorizado, la banda platense que irrumpió en la escena latinoamericana para encabezar el nuevo movimiento de indie rock alternativo del siglo XXI, un frontman que toca en Riquela Club (21 h.; 18 euros) como parte de su gira por España (ayer estuvo en Vigo). Además, Familia Caamagno presentan su nuevo trabajo en Capitol, con Ulex de teloneros, a las 21 horas (17 euros), programa doble donde la banda cabecera interpreta las canciones que componen Disco Comarcal, eje de un espectáculo único arropados por la Orquestra do Quince, una formación creada para esta cita.

Coloquios en el CGAC sobre arquitectura y territorio

El Auditorio del CGAC ofrece dos coloquios sobre Internalities: Architectures for Territorial Equilibrium, el pabellón de España en la Bienal de Arquitectura de Venecia de 2025. A las 17 h., intervienen Roi Salgueiro, comisario de la exposición; Manuel Bouzas, comisario de la muestra; Iñaqui Carnicero, secretario xeral de Axenda Urbana, Vivenda e Arquitectura, Mivau; y Sol Candela, directora de la Fundación Arquia. Y a las 18 h., Aurora Armental, de Sala Energy, Internalities; Xavier Simón, director del Observatorio Eólico de Galicia; Manuel Rodríguez, director de la Fundación RIA; y Juan Requejo, fundador de At Clave.

La presentación de Internalities en el CGAC busca vincular los objetivos de descarbonización de la exposición a las condiciones arquitectónicas, económicas y ecológicas gallegas. Arquitectos, responsables políticos, expertos y agentes sociales debaten sobre ello. Mañana, hay más citas: a las 11 h oras, 12.30 h., 16 h. y 17 h.

Festival de Teatro Universitario (gratis)

En el Salón Teatro, a las 20:30 horas, dentro del Festival Internacional de Teatro Universitario de la USC, se hace el acto conmemorativo del 35 aniversario del aula teatral. Y mañana, a esa hora, se representa Irmás, de Pascal Rambert, dirigida por Roberto Salgueiro y cuyo reparto incluye a Alba Casás Fuentes y Cristina Pérez Amigo, cierre del festival, que antes tuvo además compañías de Portugal, Mozambique y Granada.