Convenios
A cesión da parcela municipal á Fundación Andrea xa é realidade
Na Mercé de Conxo erixirase unha casa para dar acubillo a familias de nenos hospitalizados
O Concello de Santiago e a Fundación Andrea formalizaron onte a cesión da parcela da Praza da Mercé de Conxo para a construción de ‘A Casiña de Andrea’. Un local de aloxamento e acollida para familias con nenos que teñen doenzas que requiren hospitalizacións de longa duración. Na sinatura da cesión (por 30 anos prorrogables outros cinco) estiveron presentes a presidenta da fundación, Charo Barca, a alcaldesa Goretti Sanmartín, o edil de Urbanismo, Iago Lestegás, e o secretario municipal, José Manuel González.
Como mencionou na súa intervención Charo Barca, ‘A Casiña de Andrea’ vai estar ligada tamén á posta en funcionamento do Centro de Protonterapia, onde se prevé que os tratamentos pediátricos supoñan «un 80 ou 90% do total». «Será o centro de referencia para patoloxías que implican ingresos de longa estadía e van ser familias derivadas sobre todo no norte do Estado e tamén de Portugal. Estar dúas ou tres semanas acudindo de xeito ambulatorio, onde quedas?», explicaba Barca.
Así, este novo centro, para o que se acelera agora a solicitude de licenza de construción, contará cunhas 20 ou 25 habitacións familiares, mais non só, tamén haberá espazos de respiro familiar e para a realización de actividades.
Parcelas de Volta do Castro
A alcaldesa adiantou que nos vindeiros días tamén se oficializará a cesión de dúas parcelas á Xunta, en Volta do Castro, un pacto que sufriu demoras «non por falta de vontade política senón por requerimentos técnicos».
- Los sindicatos deciden aplazar la huelga indefinida del transporte: el lunes continúan las negociaciones en Santiago
- Negociación 'in extremis' para evitar una huelga indefinida en los buses de Santiago
- Christian Gálvez: «Santiago es mi segunda casa y es parte de mi vida»
- Suspendida la huelga indefinida de buses en Santiago tras el principio de acuerdo entre patronal y sindicatos
- Los trabajadores votan este miércoles si desconvocan la huelga de buses en Santiago
- Rechazo del sector del transporte al preacuerdo con la patronal: ¿Qué pasa con la huelga en Santiago?
- El compostelano Borja Iglesias se pronuncia sobre la discriminación: 'Mi objetivo era concienciar y ayudar
- Un herido grave tras una explosión de gas en un edificio de Santiago