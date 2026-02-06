La CIG convoca asambleas para decidir cuándo reiniciar la huelga de autobuses en Santiago

Los trabajadores del transporte están convocados esta noche a asambleas en Santiago, A Coruña y Ferrol para decidir cuándo reiniciar la huelga de autobuses en la provincia de A Coruña. Este miércoles, los empleados de los autobuses votaron en contra del preacuerdo alcanzado días antes por la patronal junto a los sindicatos UGT y CCOO que incluía mejoras en el convenio colectivo del sector, que no consideraron suficientes. La CIG ha organizado las nuevas reuniones -en Compostela, se celebrará en la sede del sindicato a las 22.00 horas- tras la suspensión de la nueva jornada de mediación prevista para este viernes.

En un comunicado, el sindicato nacionalista explica que tras el rechazo del 70% de los trabajadores al preacuerdo, volvieron a exigir la convocatoria de una mesa negociadora. El Consello Galego de Relacións Laborais citó a las partes para este viernes, pero finalmente el sindicato UGT anunció que no podría acudir a la reunión. "Inmediatamente, CCOO y la patronal dijeron que no irían", indica la CIG. La mesa negociadora quedó aplazada hasta el próximo lunes 9 de febrero a las 13.00 horas.

"Dilatar la negociación"

Pero la CIG teme "que se produzcan nuevas tentativas de dilatar la negociación". Por este motivo ha convocado a los trabajadores a asambleas este viernes en A Coruña (22.00 horas en la Estación de Autobuses), Ferrol (23.00 horas, estación de autobuses) y Santiago (22.00 horas, local de la CIG) para decidir cuándo reactivar los paros en señal de protesta.

Tras mantener diez jornadas de paro a lo largo del mes de enero, en los que en Santiago no funcionaron ni los servicios mínimos del transporte urbano, interurbano o escolar, los sindicatos habían llamado a la huelga indefinida a partir del día 2 de febrero. Pero tras abrir negociaciones con la patronal, el pasado lunes CCOO y UGT alcanzaban un preacuerdo con la parte empresarial, que no respaldó la CIG. Las otras dos centrales defendieron un pacto por el que se incrementarían los salarios hasta un 3,4%, una medida aplicable al ejercicio de 2026 y también al de 2025 de manera retroactiva. También destacaban avances en materia de reducción de jornada, de dos días menos al año, un plus por jornada continuada para el personal de conducción de 8 euros por día, 17 días de permiso por acumulación de lactancia o la comunicación de los días de trabajo y descanso con doce días de antelación para los servicios regulares.

Rechazo de la CIG

El preacuerdo ha sido insuficiente para la CIG, que censuró que la oferta patronal en materia económica es escasa, ya que "no permite recuperar el poder adquisitivo perdido ni mejorar los salarios". La jornada laboral queda fijada en 1.800 horas, por lo que "el personal de la provincia de A Coruña seguirá teniendo que realizar una de las jornadas más elevadas de todos los sectores del transporte". Además, el sindicato censuró que no se negociara el plus de nocturnidad, ni la mejora de coberturas ante una incapacidad temporal o la ampliación de los permisos, así como las garantías de acceso a la jubilación parcial mediante el contrato relevo.

El pasado miércoles los trabajadores del sector del transporte de A Coruña tumbaban el pacto alcanzado por patronal, UGT y CCOO y volvían a amenazar con retomar la convocatoria de huelga indefinida. Fueron 831 votos en contra frente a 336 a favor en toda la provincia. "El contundente resultado deja claro que el documento no respondía a los objetivos marcados por el sector para esta negociación", recuerda la CIG, que denuncia que el preacuerdo se había realizado "a medida de las empresas".

De reiniciarse la huelga la próxima semana, la movilidad en la capital gallega podría quedar seriamente comprometida. Los días 9, 10, 11 de febrero los maquinistas de Renfe prevén paros en toda España convocados tras la tragedia ferroviaria de Adamuz y los problemas con el servicio de Rodalíes.