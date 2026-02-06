La compostelana Antía Muíño estrena el vídeo de 'Mientras Sueño y Vivo'

La compostelana Antía Muíño acaba de estrena en su canal de Youtube el vídeo de 'Mientras Sueño y Vivo', canción que supone es el último adelanto de 'Anfibia Por Veces', su nuevo disco largo.

Equipo colaborador

'Mientras Sueño y Vivo' es un tema con música y letra suya, a guitarra y voz con el único apoyo de la flauta de Miguel Arribas y lanzado con un minimalista videoclip a cargo de Mar Suárez, bajo la dirección creativa de Julia Marina Salgado con prendas de Melania Freire. La producción es obra de Hevi y de la propia Antía Muíño.

Este segundo álbum de la cantautora natural de Santiago, llamado "Anfibia Por Veces", verá la luz el viernes 20 de febrero. "Estos días publicaremos la gira de presentación. Estoy muy ansiosa por compartir con vosotrxs toda esta nueva música. Os mando mucho amor.", ha indicado ella desde sus redes sociales.

Single previo

El pasado diciembre, Antía Muíño presentó un single previo titulado "Augha Desa Fonte (ft. Lilaina)", grabada con la percusión, voces y arreglos de Alejandra Montero y Andrea Montero, del grupo de pandeireteiras Lilaina, formación que ha colaborado con Baiuca, una de las personas que encabeza el actual bum del neo folk gallego junto a Tanxugueiras.

Tema sobre Santiago

Y en octubre lanzó "A beleza", adelanto de ese nuevo trabajo largo, una canción donde canta arropada por el contrabajo de Yudit Almeida, los coros de Miguel Arribas, Ton Risco y Almeida. Esta composición alude en su letra a su ciudad natal.

Noticias relacionadas

Queda saber ahora cuando sumará la agenda de conciertos de Santiago alguna de las fechas de la gira de Antía Muíño de cara a este 2026.