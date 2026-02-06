David Chipperfield estrecha lazos con Santiago

Sir David Chipperfield estrecha sus lazos con Santiago y el resto de Galicia con la apertura de la exposición titulada Diseño para vivir. Material, proceso y objetos cotidianos, abierta en Casa RIA (Virxe da Cerca, 6) con entrada libre e impulsada por la Fundación RIA.

Repaso a una carrera de 35 años

Diseño para vivir. Material, proceso y objetos cotidianos revisa unos 35 años de trabajo del David Chipperfield Design, liderado por el arquitecto británico, con casa en Corrubedo y una carrera galardonada con el Premio Pritzker (el Oscar del sector), presente junto a su familia en la apertura de la muestra, acompañado del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, y del concelleiro de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica de Santiago, Iago Lestegás.

El conselleiro de Emprego calificó la muestra como "un lujo para Galicia", y destacó sobre su protagonista que "David Chipperfield es uno de los mejores embajadores de Galicia" . Y recordó que su departamento cuenta con la Fundación Ría «para labores de emprendimiento en el territorio y para abordar diferentes cuestiones, algunas de ellas ligadas a la prevención de incendios forestales».

Es la primera exposición monográfica dedicada a la trayectoria de David Chipperfield Design, compuesta por una selección de más de medio centenar de objetos, además de prototipos, referencias y bocetos que plasman el proceso de diseño de dicho estudio.

Un creador enamorado de Galicia

David Chipperfield (Londres, 1953) intervino antes del acto de apertura y lo hizo con esa elegancia y modestia british que le caracteriza, hasta el punto de pedir "disculpas", por hilar la primera parte de la exposición de una manera "autobiográfica" a modo de "explicación", dijo, de lo que han hecho "en el estudio en los últimos 30 años", aseguró ante un centenar de personas, con una notable representación tanto institucional como del circuito cultural compostelano, con representantes de entidades colaboradoras como la diputada provincial de Cultura, Natividade González, igual que de centros como la Cidade da Cultura o el CGAC, entre otros.

Chipperfield describe la segunda parte de la muestra como un "ejemplo de lo que estamos haciendo ahora, de hacia donde vamos y lo que estamos haciendo de cara al futuro para debatir sobre ello y responder a preguntas como: ¿qué es el diseño hoy?, ¿qué puede ser el diseño en un territorio como Galicia?".

Sostenibilidad y futuro

El creador británico, a quien el arquitecto ourensano Manuel Gallego Jorreto mostró en los años 90 zonas de Galicia como ese Corrubedo, del que este londinense se confiesa enamorado, habló además de que, según él, estamos en un momento donde "cada vez pensamos de forma más cuidada en para qué sirve el diseño..."

Y añadió: "En los últimos 30 o 40 años, el diseño, de algún modo, ha estado mezclado con el consumismo y algo distorsionado en ese aspecto y está claro que hay que encontrar cuáles el rol actual del diseño, algo importante". Cada vez estamos más preocupados por la sostenibilidad y el cuidado del entorno, cada vez debemos tener más en cuenta para qué es el diseño, con quien lo hacemos, de dónde vienen los materiales y para quien es ese diseño. Y en ese contexto, creemos que Galicia permite una conversación muy interesante, especialmente a la hora de hacer y fabricar en relación con la industria de la manufactura, por eso, miramos también hacia atrás para revisar la historia de Galicia y la relación del diseño con los oficios, con la industria de las conservas, por ejemplo, donde el diseño gráfico está muy presente y también miramos casos como el de compañías que entendieron el diseño como parte del desarrollo, como prueba el caso de Sargadelos, entre otras empresas", indicó David Chipperfield aparte de mencionar también a Zara o Cortizo cuando la visita inaugural recaló en un área con varias joyas del diseño gráfico gallego del siglo XX, entre ellas la portada de un disco homónimo del grupo compostelano NHU, publicado en 1978 con un diseño de Ventura Cores, añorado interiorista que también dejó la impronta de su talento en Santiago en el diseño de la cafetería Paradiso, recién cerrada por jubilación.

Más actos y charla en el CGAC

Casa Ría tiene previsto organizar varias actividades paralelas alrededor de la muestra en fechas por revelar. Por otro lado, el CGAC ofrece hoy y mañana unas jornadas sobre Internalities: Architectures for Territorial Equilibrium, el pabellón de España en la Bienal de Arquitectura de Venecia de 2025. Hoy hay coloquios a las 17 h 18 h, este último con Manuel Rodríguez, director de la Fundación RIA; y el sábado a las 11 h., 12.30 h., 16 h y 17 h., cita final con David Chipperfield entre su grupo de ponentes.