No todo es cocido: otra gran fiesta gastronómica se celebra a media hora de Santiago este finde

Todo preparado para la celebración este domingo, 8 de febrero, de una de las fiestas gastronómicas más populares de Galicia: la XXII Festa da Filloa da Pedra, en A Baña.

Gastronomía, tradición, música, artesanía e inclusión social se dan la mano en una jornada marcada en el calendario para todo amante de las filloas. Si bien el tiempo no acompaña desde hace semanas, desde la organización de la popular fiesta garantizan la continuidad de toda la programación.

En un comunicado han informado que "a festa non só segue adiante, senón que o fai reforzando a súa loxística". De esta forma, se han habilitado carpas y actividades en el pabellón municipal que harán posible la elaboración de más de 7.000 filloas.

Desde la organización recuerdan, además, que el merchandising oficial fue diseñado por la Fundación Discapacitados Psíquicos Barcal, que podrá comprarse en un punto de venta operativo durante toda la jornada.

Programación Festa da Filloa da Pedra 2026

La Festa da Filloa arrancará a las 9.30 horas con la degustación de filloas -que se alargará durante todo el día-, en una jornada que combina deporte, tradición, música y cultura popular.

A las 10.00 horas se celebrará la segunda edición de la Ruta Ciclista da Filloas seguida una hora después de un taller de Treboada. A partir de las 12.00 horas la música pasará a un primer plano, con las actuaciones de la Escola de Música Tradicional da Baña y de As Atrevidas de Monte. Paralelamente,a las 12.15 horas tendrá lugar un curso de cestería tradicional.

El pregón, que este año correrá a cargo del escritor Manuel Iglesias Turnes, será a las 13.30 horas. Seguidamente, la música volverá a tomar el mando con las actuaciones del Trío Alborada, Bouba y A Requinta de Lampai.

Noticias relacionadas

Con todo, el plato fuerte de la jornada -con permiso de las filloas-, será la actuación fin de fiesta a cargo de De Ninghures (a las 19.00 horas).