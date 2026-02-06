El fiscal pide siete años de prisión para un hombre acusado de transportar más de un kilo de cocaína en Santiago

Una pena de siete años de prisión, además de una multa de 77.000 euros. Es lo que solicita el Ministerio Fiscal para un hombre acusado de un delito contra la salud pública por tráfico de cocaína en cantidad de notoria importancia en Santiago. El procedimiento será enjuiciado por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña el próximo miércoles, a las 12.00 horas.

Según el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, los hechos tuvieron lugar sobre las 22.30 horas del 9 de febrero de 2023, cuando el acusado, un hombre nacido en 1975, sin antecedentes penales y de nacionalidad española, circulaba por la calle Virxe de Fátima a bordo de un vehículo BMW modelo 330-D. En el coche viajaba acompañado de otra persona contra la que no se dirige el procedimiento judicial.

El vehículo fue interceptado en un control rutinario de la Policía Nacional, en el que participaban varios agentes junto con unidades caninas especializadas en la detección de drogas. Durante la inspección del turismo, los agentes localizaron un doble fondo oculto en el lateral trasero derecho del coche, donde se encontraba un paquete de color negro, marcado con las siglas “ZZZ” en una de sus caras.

Tras someter la sustancia a una prueba de narcotest, el resultado fue positivo en cocaína. Los análisis posteriores determinaron que la droga intervenida tenía un peso neto de 1.005,6 gramos, con una pureza del 79,71%, lo que, según la Fiscalía, alcanza un valor de mercado estimado en 38.454 euros.

Entrega a terceras personas

El Ministerio Público sostiene que el acusado transportaba la cocaína con la finalidad de entregarla a terceras personas para su posterior distribución, así como para el consumo por otros, actuando con ánimo de lucro mediante su reventa. La Fiscalía subraya que la cantidad intervenida supera ampliamente el umbral considerado de notoria importancia, circunstancia que agrava el delito.

En el momento de la detención, los agentes también intervinieron al acusado 500 euros en efectivo, que llevaba en el bolsillo delantero derecho del pantalón, repartidos en billetes de distintas denominaciones. Para la Fiscalía, este dinero estaría relacionado con la actividad ilícita investigada.

Ese mismo día, por auto judicial fechado el 9 de febrero de 2023, se autorizó la entrada y registro en el domicilio del acusado. Durante la intervención, los agentes decomisaron 13.425 euros en efectivo, distribuidos en numerosos billetes de 200, 100, 50, 20, 10 y 5 euros. Además del dinero, se incautaron una hoja manuscrita con anotaciones, localizada en el interior de una caja de madera, y una escritura de compraventa de un buque, fechada en octubre de 2014.

La Fiscalía considera que el acusado es responsable en concepto de autor, al haber realizado de forma directa y material los hechos descritos, y sostiene que no concurre ninguna circunstancia atenuante ni agravante que modifique su responsabilidad penal. Los hechos están tipificados como un delito contra la salud pública, previsto en los artículos 368 y 369.1.5 del Código Penal, al tratarse de una sustancia que causa grave daño a la salud y en una cantidad especialmente relevante. Por este motivo, además de la pena de prisión y la multa económica, el Ministerio Fiscal solicita la inhabilitación del derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como el pago de las costas procesales.

Asimismo, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 374 y 127 del Código Penal y de la normativa reguladora del Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas, la Fiscalía interesa el comiso del vehículo utilizado para el transporte de la droga, así como de todo el dinero intervenido, tanto el hallado en el momento de la detención como el incautado durante el registro domiciliario.