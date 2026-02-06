Un jabalí se pasea por el barrio de Santa Marta a plena luz del día

Ya sea por las inclemencias meteorológicas de la borrasca Leonardo o por la necesidad de encontrar alimento, este jueves un jabalí de tamaño considerable se paseó a plena luz del día por la zona urbana de Santiago. Una imagen que cada vez empieza a ser más habitual, pero que sorprendió igualmente a todos aquellos que se cruzaron con él.

Ocurrió en la avenida de Syra Alonso, detrás del gimnasio CAMM, en el barrio de Santa Marta. En un vídeo compartido por la popular cuenta de Instagram, @SalseoUSC, se puede ver como el animal, captado en vídeo por un joven, trata de llegar algo desorientado hasta la zona boscosa del huerto de Santa Marta, dejando atónito a quien realiza la grabación: "Qué locura".

El animal terminó dirigiéndose hacia la zona boscosa del huerto de Santa Marta / Maps

Declaración de emergencia cinegética

El pasado mes de noviembre la Xunta aprobó la declaración de emergencia cinegética, que estará vigente hasta el próximo día 22 de febrero. El objetivo del Gobierno gallego es el de controlar la población de jabalíes en Galicia para reducir, entre otros riesgos, los accidentes de tráfico que pueden ocasionar.