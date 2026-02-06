James Rhodes da un concierto este fin de semana en Santiago, su ciudad favorita

El pianista James Rhodes da un concierto en Santiago este domingo 8 de febrero. El programa de su actual gira ofrece obras de Chopin, Brahms y Rachmaninov, entre otras composiciones, parte de un tour llamado Manía'.

Amor por Santiago

"Esta fin de semana estarei en Santiago, posiblemente a miña cidade favorita do mundo. Teño un concerto no Palacio de Congresos o domingo (por se che apetece vir). A última vez que vin o tempo foi semellante pero con algunhas horas de sol. Tanto se chove como se fai sol, é un lugar máxico e sagrado. É un lugar onde podo esquecer as noticias, baixar os ombreiros, durmir oito horas e respirar profundamente. Que máis se pode desexar?", cuenta James Rhodes por medio de sus redes sociales.

Precio de las entradas

James Rhodes da su nuevo concierto en Compostela sobre el escenario de Palacio de Congresos, a las 20 horas, con entradas disponibles a precios que oscilan entre los 41,80 euros y los 46,20 €.

Pianista nacido en Gran Bretaña pero asentado en España, James Rhodes es un confeso enamorado de Galicia, hasta el punto de que, durante una visita previa, diijo en conversación con EL CORREO GALLEGO que lleva tiempo rastreando nuestra comunidad "para comprar una casa" aquí.

Amistad con Tamar Novas

James Rhodes es muy amigo del actor compostelano Tamar Novas, nominado al premio Goya 2026 como Mejor Actor de Reparto por su papel en "Rondallas", película que el pianista recomienda en sus redes: "Es espectacular, llena de la brillantez que todos conocemos y amamos de Galicia. La música, el paisaje, la actuación (uff que nivel, qué maravillosa muestra del talento español), el guion, la cinematografía y la dirección son divinos. Una película simplemente hermosa, conmovedora e inspiradora. Cuando acabe de mudarme a Galicia me moriría de alegría de formar parte de una rondalla".

Noticias relacionadas

Explica su gira 'Manía'

Así habla Rhodes de su actual gira rumbo a la capital gallega, llamada Manía: "Es un enorme placer anunciar algunos conciertos nuevos en recintos increíbles... Con un nuevo programa muy personal que narra mi recorrido desde mi infierno en el Reino Unido hasta el paraíso que he encontrado aquí en España, a través de una banda sonora compuesta por Chopin, Rachmaninov, Brahms y más autores".