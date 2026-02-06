Maite Flores incorpora a Enrique Domínguez como delegado para Ciencias de la Salud
El jefe de Aparato Digestivo del CHUS se propone impedir que la descentralización del grado de Medicina dañe a la USC
Redacción
La catedrática de Óptica y candidata al Rectorado de la USC Maite Flores aprovechó este viernes el acto de presentación de su programa electoral en la Facultad de Medicina para anunciar la incorporación a su candidatura del doctor Enrique Domínguez como su delegado para Ciencias de la Salud.
Enrique Domínguez es jefe del Servicio de Aparato Digestivo del CHUS, y acaba de ser distinguido con el primer Premio Nacional a la Trayectoria en Pancreatología, que otorga la Asociación Española de Pancreatología (Aespanc).
«Se contamos co apoio suficiente da comunidade universitaria, Enrique Domínguez será designado delegado da reitora para as Ciencias da Saúde e será o encargado de pilotar e defender os intereses da USC no desenvolvemento do convenio de descentralización da Facultade de Medicina», aseguró la aspirante al Pazo de San Xerome.
«Fragmentar debilita»
Enrique Domínguez indicó que la facultad «deberá afrontar no vindeiro mandato o seu maior reto en máis dun cento de anos de historia», y consideró que Flores es la única candidata que «mantivo un discurso coherente e estable respecto da descentralización» de Medicina.
Advirtió que «fragmentar debilita» y avanzó entre sus grandes retos, «que o convenio de descentralización da Facultade de Medicina non dane á USC» y "converter esa amenaza nunha boa oportunidade para o ecosistema biosanitario».
- Los sindicatos deciden aplazar la huelga indefinida del transporte: el lunes continúan las negociaciones en Santiago
- Negociación 'in extremis' para evitar una huelga indefinida en los buses de Santiago
- Christian Gálvez: «Santiago es mi segunda casa y es parte de mi vida»
- Suspendida la huelga indefinida de buses en Santiago tras el principio de acuerdo entre patronal y sindicatos
- Los trabajadores votan este miércoles si desconvocan la huelga de buses en Santiago
- Estos son los ocho restaurantes de Santiago con la mejor relación calidad-precio
- Rechazo del sector del transporte al preacuerdo con la patronal: ¿Qué pasa con la huelga en Santiago?
- El compostelano Borja Iglesias se pronuncia sobre la discriminación: 'Mi objetivo era concienciar y ayudar