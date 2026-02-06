Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Maite Flores incorpora a Enrique Domínguez como delegado para Ciencias de la Salud

El jefe de Aparato Digestivo del CHUS se propone impedir que la descentralización del grado de Medicina dañe a la USC

Enrique Domínguez, junto a la candidata al Rectorado de la USC Maite Flores y a la vicerrectora de Profesorado, Inés Sánchez, en la Facultad de Medicina.

Enrique Domínguez, junto a la candidata al Rectorado de la USC Maite Flores y a la vicerrectora de Profesorado, Inés Sánchez, en la Facultad de Medicina. / Cedida

Redacción

Santiago

La catedrática de Óptica y candidata al Rectorado de la USC Maite Flores aprovechó este viernes el acto de presentación de su programa electoral en la Facultad de Medicina para anunciar la incorporación a su candidatura del doctor Enrique Domínguez como su delegado para Ciencias de la Salud.

Enrique Domínguez es jefe del Servicio de Aparato Digestivo del CHUS, y acaba de ser distinguido con el primer Premio Nacional a la Trayectoria en Pancreatología, que otorga la Asociación Española de Pancreatología (Aespanc).

«Se contamos co apoio suficiente da comunidade universitaria, Enrique Domínguez será designado delegado da reitora para as Ciencias da Saúde e será o encargado de pilotar e defender os intereses da USC no desenvolvemento do convenio de descentralización da Facultade de Medicina», aseguró la aspirante al Pazo de San Xerome.

«Fragmentar debilita»

Enrique Domínguez indicó que la facultad «deberá afrontar no vindeiro mandato o seu maior reto en máis dun cento de anos de historia», y consideró que Flores es la única candidata que «mantivo un discurso coherente e estable respecto da descentralización» de Medicina.

Advirtió que «fragmentar debilita» y avanzó entre sus grandes retos, «que o convenio de descentralización da Facultade de Medicina non dane á USC» y "converter esa amenaza nunha boa oportunidade para o ecosistema biosanitario».

