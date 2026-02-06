Salgueiriños sufre la falta del mercadillo por las borrascas : "De vender 400 cafés a solo 50"

Sin rastro del mercadillo de Salgueiriños en lo que va de año 2026. El mal tiempo ha frustrado su celebración semanal en la explanada de este barrio de la zona norte, al que cada jueves inyecta economía y vida. Y llueve sobre mojado, porque en Navidades coincidieron festivos el 25 y el 1, mientras que el resto de diciembre tampoco ayudó el tiempo. Así que hay que echar la vista bastante atrás para recordar el último mercado compostelano al 100%.

"Llevamos diez jueves sin mercadillo", calculan en la zona. No es literal, porque puntualmente sí hubo algún jueves con puestos, pero muy pocos y efímeros por el mal tiempo, como ocurrió hace 15 días. Por eso, consideran que ni siquiera se puede llamar mercadillo a eso.

Las consecuencias son evidentes. Primero y principalmente, para los propios vendedores ambulantes, que llevan mes y medio sin poder trabajar. Pero en el caso del mercadillo de Salgueiriños, también se resiente el barrio, ya que se trata de un mercado de grandes dimensiones que genera mucho movimiento, especialmente en la hostelería.

La diferencia de que haya o no mercado "es la de vender 400 cafés a vender 50" en la mañana, explica Javier, titular del bar A Ras de Ras, situado frente al mercadillo. Él lleva más de dos décadas con el local y reconoce el efecto de los jueves en su negocio. Al fin y al cabo, son decenas de vendedores ambulantes "de Santiago y alguno llegado de A Coruña", a los que se suman miles de curiosos y clientes. En días fuertes, los puestos superan el centenar.

Incluso en negocios de hostelería más alejados, dentro del barrio, se benefician también del efecto del mercadillo de Salgueiriños, porque como los bares más inmediatos se llenan toda la mañana, "hay clientes que buscan sitio un poco más alejados" del epicentro comercial, explican desde otro local de la zona, O Repouso.

Un día lluvioso con escasos puestos. / ECG

"Hay que darle una vuelta"

Salgueiriños no es un mercado muy madrugador, quizás porque el 99% está dedicado a la ropa, con apenas un puesto de verduras y uno de carne y embutidos llegado de Lugo. Los ambulantes llegan sobre las nueve de la mañana para montar con calma y estiran hasta el mediodía, unas horas en las que el barrio cobra vida propia más allá de la que genera la Delegación de Hacienda, que está allí pegada.

En cualquier caso, dese la hostelería local, Javier reconoce que el mercadillo "no es lo que era". Explica que tanto las compras por internet como las grandes cadenas comerciales "donde por 100 euros puedes comprar un montón de ropa" restaron clientes a los ambulantes.

Y si el mercado mengua poco a poco, como le ocurre a otros de Galicia, inviernos como el que está sufriendo la comunidad tampoco ayudan. De hecho, hay voces que sugieren que a Salgueiriños "había que darle una vuelta y buscar alternativas" para el mal tiempo, como algún tipo de cobertura o el traslado en días puntuales al recinto ferial de Amio, como ya se experimentó en su momento, aunque sin mucho éxito. Pero esa es ya otra historia.