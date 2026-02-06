Monbus reforzará “con todos los medios disponibles” la conexión entre Santiago y Vigo ante la suspensión de trenes y la avalancha de estudiantes

La suspensión ferroviaria entre Santiago y Vigo continúa este viernes y sigue condicionando los desplazamientos en el Eje Atlántico. Con la línea todavía cerrada por los efectos de la borrasca Leonardo, la empresa Monbus ha indicado a EL CORREO que reforzará “con todos los medios disponibles” sus servicios por carretera para absorber la alta demanda, especialmente la de estudiantes que regresan a sus casas para pasar el fin de semana. Según señalan fuentes de la compañía, el objetivo es tratar de dar respuesta al incremento de pasajeros que se está registrando a lo largo del día en una jornada tradicionalmente marcada por los desplazamientos entre las principales ciudades gallegas.

Desde primera hora de la mañana, en la estación de autobuses de Santiago se apreciaba un mayor trasiego de jóvenes comprando billetes con destino a Pontevedra y Vigo, un flujo superior al habitual en los viernes lectivos a estas horas de la jornada.

Además de los refuerzos por carretera, muchos viajeros optaron por soluciones particulares. Algunos estudiantes explicaron que habían llamado a sus familias para que se desplazasen hasta Santiago a recogerlos y poder así regresar a sus lugares de origen ante la falta de trenes y la elevada demanda de autobuses.

Aunque durante la mañana el temporal ha dado una ligera tregua en la capital gallega —con momentos incluso de sol—, la situación ferroviaria no ha cambiado. Según ha podido comprobar este medio en la estación compostelana, todos los trenes de la línea entre Santiago y Vigo continúan cancelados. Renfe mantiene activa la alerta y, por el momento, no hay novedades sobre la reapertura de la circulación en este corredor clave del Eje Atlántico.

Segundo día consecutivo sin trenes

La prolongación del cierre vuelve a dejar a miles de usuarios sin su medio habitual de transporte y traslada el grueso de los desplazamientos a la carretera en un viernes especialmente sensible para la movilidad estudiantil. Mientras tanto, los viajeros siguen pendientes de cualquier actualización oficial que permita recuperar el servicio ferroviario y normalizar una conexión esencial para la movilidad diaria en Galicia.