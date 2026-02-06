Santiago despide a Pepe del Latino, un referente de la hostelería en el Ensanche

La hostelería de Santiago está de luto por el fallecimiento de José López Mata, conocido por todos como Pepe do Latino, debido al local que regentó durante décadas en el Ensanche compostelano y que fue referente para generaciones de vecinos y universitarios.

El Latino, ubicado en la calle República Argentina, fue una de las cafeterías más veteranas de Compostela hasta que cerró sus puertas definitivamente en enero de 2022, tras 35 años de actividad con Pepe detrás de la barra. Echó la llave por los cambios de hábitos de ocio tras la pandemia pero, sobre todo, por la salud de su responsable, sometido a varias operaciones quirúrgicas. Pasada ya la edad de jubilación, cerró las puertas del Latino, donde después se instalaron diversos negocios.

De la relevancia del Latino en la vida del Ensanche compostelano daba buena muestra el propio Pepe en el momento del cierre, cuando recordaba que había tenidohasta siete empleados y “una peña en la que éramos unas veinte personas”.

Situado en el corazón de la ciudad, muy cerca del colegio Peleteiro y en plena época de ebullición de la vida universitaria de la USC, el Latino alimentó a miles de jóvenes que disfrutaban de sus tapas o de sus bocadillos económicos, un auténtico imán que atraía a mucha clientela y muy variada, a la que nunca se le decía que no a pesar de la hora.

Misa esta tarde

José López Mata, vecino de la propia República Argentina, falleció a los 70 años de edad. Casado y padre de una hija, sus restos se velan en la Sala Praterías del Complejo Funerario Apóstol Santiago. La propia capilla de la funeraria acoge hoy la misa por él a las 17.45 horas (seis menos cuarto), antes de ser incinerado en la intimidad familiar.