La Policía Judicial investiga un robo de dinero y joyas en una vivienda en la parroquia de Laraño, en Santiago

La Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía investiga un robo ocurrido durante la noche de este jueves, entre las 21.00 y las 22.00 horas, en una vivienda unifamiliar situada en la parroquia de Laraño, en Santiago, concretamente en la rúa da Igrexa. Aunque por el momento no consta una denuncia oficial presentada en comisaría, la Policía Nacional sí tiene constancia de los hechos y ya ha iniciado las diligencias correspondientes. Según fuentes policiales, agentes de la Policía Judicial se desplazaron hasta el lugar a primera hora de la mañana para realizar una primera inspección ocular y recabar indicios que permitan esclarecer lo sucedido. Al parecer, los autores del asalto habrían accedido al interior del inmueble tras forzar una ventana y lograron sustraer una importante cantidad de dinero en efectivo y diversas joyas.

Por ahora no se ha concretado ni el montante económico ni el valor exacto de los objetos robados, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias del suceso y tratar de identificar a los responsables. Fuentes policiales indican que en los últimos días no se han registrado otros robos similares en esa zona concreta de Santiago. No obstante, este asalto coincide en el tiempo con una oleada de robos en viviendas que se viene produciendo en las últimas semanas en distintos municipios del cinturón de la capital gallega, especialmente en chalets, casas adosadas y viviendas unifamiliares.

En este contexto, los investigadores no descartarían posibles conexiones con grupos organizados que ya han sido señalados en anteriores operaciones policiales, como la conocida popularmente como la “banda del Volvo”, que ha actuado en localidades cercanas como Ames y que se caracteriza por un modus operandi centrado en la búsqueda rápida de oro y dinero en efectivo dentro de los domicilios. Por el momento, las fuerzas de seguridad trabajan para determinar si el robo en Laraño guarda relación con esa serie de asaltos o si se trata de un hecho aislado. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones en las próximas horas.

Mientras tanto, la Policía recuerda la importancia de extremar las medidas de seguridad en las viviendas, especialmente en zonas residenciales, y recomienda avisar inmediatamente a las fuerzas del orden ante cualquier movimiento sospechoso.