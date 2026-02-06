Una serie rodada en Santiago y sus alrededores aspira al galardón de Mejor Guión de Comedia

Animal, el fenómeno global de Netflix ambientado en Santiago y sus alrededores y protagonizado por el compostelano Luis Zahera sigue acumulando éxitos.

Luis Zahera en un fotograma de la nueva serie de Netflix 'Animal', rodada en Santiago y alrededores / JAIME OLMEDO / NETFLIX

La razón no es otra que su nominación en la categoría de Mejor Guión de Serie de Comedia de los IX Premios ALMA, galardones organizados por el Sindicato de Guionistas de España ALMA en colaboración con la entidad de gestión de Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA) que se entregarán el próximo 26 de marzo en los cines Capitol de Madrid.

Así, Animal, serie que muy pronto rodará su segunda temporada, aspira a alzarse con una de las principales categorías de los IX Premios ALMA, aunque el trabajo de Víctor García León, Araceli Álvarez de Sotomayor, Germán Aparicio, Ana Boyero y Daniel Castro no lo tendrá nada fácil, pues tendrá que competir contra proyectos de la talla de La vida breve y Poquita fe. Una serie, esta última, que viene de brillar en Pontevedra tras vencer en tres categorías de los Premios Feroz 2026.