Telonera de Coldplay rumbo a Santiago: llega Ona Mafalda

La cantante Ona Mafalda, telonera de Coldplay hace tres años, pone pronto rumbo a Santiago. Tras abrir los conciertos de la famosa banda de Chris Martin en Barcelona en mayo de 2023, ahora anuncia un concierto en Compostela dentro de la gira "Reset".

Nueva etapa

Si la agenda de conciertos en la capital gallega para el presente mes de febrero de 2026 va cargada de buenos reclamos, marzo parece en la misma línea. Ona Mafalda actúa en la sala Moon Music el sábado 7 de marzo, con entradas a la venta desde 12 euros para una cita a las 21.30 horas.

A falta de saber lo que da de sí su directo, Ona Mafalda es una cantante emergente con indie pop rock plasmado en temas recientes como "Rolling", single del citado disco, "Reset", publicado en 2025. Esa canción es parte de un repertorio donde también hay cortes en castellano, como "Salto".

Ona Mafalda, alias de Mafalda de Bulgaria, se dice fan de Florence and the Machine, Libertines, Blondie o Patti Smith, entre otros referentes. Más allá de la música, de su biografía sobresale la popularidad de su familia, ya que es hija del príncipe Kyril de Bulgaria y de ex modelo la española Rosario Nadal.

En varios clips de sus redes sobre la presente gira, Ona Mafalda aparece en ocasiones (las menos) cantando con guitarra eléctrica en mano, apoyada pro un batería y con algunas pistas pregrabadas.