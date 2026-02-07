Dos accidentes leves y una inundación movilizan a la Policía Local en Santiago este sábado

La tarde del sábado estuvo marcada en Santiago por dos accidentes de tráfico sin consecuencias personales y por una incidencia relacionada con las fuertes lluvias registradas en la ciudad. En todos los casos fue necesaria la intervención de la Policía Local, que elaboró los correspondientes atestados.

El primero de los siniestros se produjo a las 15.10 horas en la SC-20, donde colisionaron dos turismos. Afortunadamente, no hubo heridos, aunque los vehículos implicados sufrieron daños materiales. Poco más de una hora después, a las 16.25 horas, se registró un segundo accidente en la rúa de San Lorenzo, también sin víctimas pero con desperfectos en los coches.

Además de estas intervenciones, los agentes municipales tuvieron que desplazarse hasta una de las rotondas del polígono da Sionlla, donde se produjo una inundación a causa de las abundantes precipitaciones caídas durante la tarde. Según fuentes municipales, en esta ocasión no fue necesario actuar en la rotonda del Vieiro, un punto que suele verse afectado por acumulaciones de agua, pero que esta vez no presentó problemas.

Las autoridades recuerdan la importancia de extremar la precaución al volante en episodios de lluvia intensa, especialmente en vías rápidas y zonas propensas a encharcamientos.