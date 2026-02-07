La huelga de buses se reactiva el miércoles de forma indefinida en Santiago

Los trabajadores asistentes a las asambleas convocadas por la CIG aprobaron ayer reiniciar la huelga de autobuses en la provincia de A Coruña a partir del próximo miércoles. Tras diez jornadas de paros intermitentes en los últimos dos meses, ahora la protesta se mantendrá de forma indefinida desde el 11 de febrero si no se llega a un acuerdo con la patronal que garantice mejoras salariales y reducción de jornada laboral en el convenio colectivo. El lunes a las 13.00 horas hay prevista una nueva reunión en el Consello Galego de Relacións Laborais para retomar las negociaciones con la patronal con la mediación de la Xunta.

El sindicato nacionalista convocó en la noche del viernes asambleas en las ciudades de Santiago, A Coruña y Ferrol en las que se aprobó el nuevo calendario de la huelga. "Se mostró una vez más la unidad del colectivo y el interés para que se solucione el conflicto", explica el delegado del transporte urbano en Santiago de la CIG, Hugo Antunes. Tras los paros de diciembre y enero, en los que en Santiago no funcionaron ni los servicios mínimos del transporte urbano, interurbano o escolar, los sindicatos habían llamado a la huelga indefinida a partir del lunes dos 2 de febrero. Pero tras abrir negociaciones con la patronal, CCOO y UGT alcanzaban un preacuerdo con la parte empresarial, que no respaldó la CIG. El pacto fue sometido después a votación de las asambleas de los trabajadores que también lo rechazaron. Un total de 831 trabajadores votaron en contra del documento, frente a los 336 que lo apoyaron, con 20 votos en blanco y otros 14 nulos. Con un 70% de la plantilla en contra, el rechazo fue claro.

"Pasotismo de la patronal"

Antunes pide ahora que de cara a la negociación del próximo lunes "la Xunta no permita ese pasotismo de la patronal". Reclama que la parte empresarial "se tome de una vez al colectivo con respecto y que venga con propuestas reales y actualizadas y non con propuestas empresariales que supongan un retroceso y una pérdida de derechos". El preacuerdo alcanzado con CCOO y UGT incluía una subida salarial del 3,4% para 2025 -de forma retroactiva- y 2026. También había avances en materia de reducción de jornada, de dos días menos al año. Sin embargo, estas mejoras fueron claramente insuficientes para la CIG y la mayor parte de los trabajadores. La CIG sostiene que no permite recuperar el poder adquisitivo perdido ni mejorar los salarios. La jornada laboral queda fijada en 1.800 horas, por lo que "el personal de la provincia de A Coruña seguirá teniendo que realizar una de las jornadas más elevadas de todos los sectores del transporte", indicó en días pasados el sindicato.

El delegado del transporte urbano en Santiago exige que de cara al lunes la patronal acepte la propuesta inicial de los sindicatos para mejorar el convenio colectivo. La CIG insiste también que se tenga en cuenta al colectivo de acompañantes del transporte escolar, olvidado en el preacuerdo alcanzado la semana pasada. Si no se desconvoca el paro, la movilidad puede complicarse mucho el próximo miércoles en Santiago, una jornada en la que también está prevista huelga de los maquinistras de Renfe tras el accidente de Adamuz