Renfe bloquea los billetes de Santiago a Vigo entre hoy y el lunes sin explicación

Renfe mantuvo suspendidos los servicios de transporte de pasajeros entre Santiago y Vigo este viernes y ha bloqueado la venta de billetes para hoy, mañana e incluso el lunes, en plena incertidumbre sobre cuándo se retomará la circulación en uno de los corredores más transitados de Galicia. Todo apunta a que esta decisión se debe a la avería que Adif ha admitido finalmente que existe en un tramo de la línea, entre Vilagarcía de Arousa y Faxil. Ayer a la hora de cierre de esta edición, no había billetes a la venta para este trayecto en la página web del operador. Fuentes consultadas apuntan a que esta medida no implica necesariamente que Renfe haya decidido cancelar definitivamente todos los servicios esos días (el lunes también comienza la huelga del sector ferroviario), ya que el bloqueo podría levantarse en cualquier momento si se consigue reparar el tramo afectado.

Mientras tanto, este viernes el paso de la borrasca dejó en Santiago un tiempo variable, con alternancia de lluvia y viento y algunos momentos de claros a lo largo del día, en contraste con las duras condiciones meteorológicas registradas en jornadas anteriores. Hoy y mañana, la situación mejorará, ya que se mantiene la alerta naranja solo en el mar; y el domingo, la situación será amarilla solo en los municipios del litoral.

En la estación intermodal de la capital gallega se registró una actividad no más intensa que la de cualquier otro fin de semana. Si bien es cierto que en la terminal de autobuses se percibió una mayor afluencia de viajeros. De hecho, Monbus anunció que reforzaría «con todos los recursos disponibles» su línea entre Santiago y Vigo para satisfacer en la medida de lo posible la elevada demanda del viernes, cuando a los tránsitos habituales se suman los de los estudiantes que regresan a casa.

Lo cierto es que miles de pasajeros se vieron afectados en la segunda jornada de suspensión del servicio de trenes. Muchos de Santiago, pero sobre todo de Vigo, ya que la ciudad olívica ha quedado completamente incomunicada por línea ferroviaria. Renfe no ha ofrecido alternativas de transporte tras la suspensión de trenes y los afectados han tenido que buscarse la vida un día más.

A última hora de este viernes Adif rectificó su posición inicial y admitió la existencia de una avería relevante en la línea del Eje Atlántico entre Santiago y Vigo. El problema se localiza en el tramo comprendido entre Vilagarcía y Faxil, un punto donde las inundaciones son habituales durante episodios de lluvias intensas. La incidencia fue detectada tras el paso de un tren de mercancías por la zona.

El gestor de infraestructuras no concretó plazos para la reparación ni para la reapertura de la vía, lo que prolonga la incertidumbre sobre cuándo podrán restablecerse los servicios de viajeros en este corredor estratégico. Además, ADIF reconoció una segunda incidencia en la línea convencional entre Santiago y Ourense, en el tramo situado a la altura de Barbantes, entre O Carballiño y la capital ourensana, también sin previsión por ahora para la normalización del tráfico ferroviario.

La Xunta acusó a Renfe de dejar «abandonados» y «sin alternativa» a miles de pasajeros en la comunidad y considera que esta situación viene de largo y se debe a la «falta de mantenimiento» en la infraestructura. El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, censuró ayer que el operador ferroviario, dependiente del Ministerio de Transportes, cancelase todos los servicios con origen y destino a Vigo y varios de Ourense sin habilitar «alternativa» para los usuarios.