Rueda carga contra Renfe por la suspensión de trenes y asegura que podrían volver a circular este fin de semana

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, criticó este sábado a través de sus cuentas en redes sociales la gestión de la crisis ferroviaria provocada por el temporal y por las averías detectadas en el Eje Atlántico, tras mantener una conversación con el presidente de Renfe. El jefe del Ejecutivo gallego denunció la falta de coordinación y de información previa en la suspensión de los servicios entre Santiago y Vigo, aunque trasladó que la compañía espera poder restablecer la circulación “con brevidade”, posiblemente a lo largo de este mismo fin de semana.

Rueda expresó su malestar por la forma en la que se adoptaron las cancelaciones. «Entendemos e compartimos a necesidade de ser prudentes, pero a suspensión de liñas sen apenas explicacións, de xeito descoordinado e deixando sen servizo a miles de persoas, é inadmisible», señaló.

También reprochó la escasa comunicación con el Gobierno gallego, lo que obligó —según explicó— a reforzar los servicios de autobuses sin apenas margen de reacción. «Igual que a falta de comunicación coa Xunta, que obrigou ao reforzo de autobuses sen practicamente información previa», añadió.

Según trasladó Rueda tras su conversación con el máximo responsable de la operadora ferroviaria, en estos momentos se están ultimando las revisiones técnicas en la infraestructura y la previsión es que los trenes puedan volver a circular en breve.

«Segundo se me transmitiu na conversa, agardan restablecer o servizo con brevidade, posiblemente esta mesma fin de semana, logo dunhas comprobacións que, neste momento, están rematando», indicó el presidente de la Xunta.

Reclamación de coordinación futura y mayor transparencia

Rueda concluyó su mensaje reclamando un cambio en la gestión de este tipo de situaciones y una comunicación más fluida con Galicia por parte del Ministerio de Transportes. «Agardo que sexa así, e que o compromiso de coordinación e transparencia respecto destas situacións empece a cumprirse polo Ministerio de aquí en adiante, en consideración a Galicia e aos milleiros de galegos e galegas usuarios do tren», afirmó.

El pronunciamiento del presidente gallego se produce después de que Adif haya reconocido averías en la línea entre Vilagarcía y Faxil, dentro del Eje Atlántico, y en la conexión convencional entre Santiago y Ourense, incidencias que siguen condicionando la circulación ferroviaria y mantienen en vilo a miles de viajeros en plena recta final de la semana.