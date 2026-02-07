Santiago sólo tuvo 18 días sin lluvia en los últimos tres meses

El tren de borrascas en este inicio de año hace que sea imposible que haya un solo día en el que se pueda salir de casa sin paraguas. Una situación que no deja a un lado a Santiago, teniendo en cuenta que ya en las últimas semanas del 2025 fueron protagonistas tormentas eléctricas y fuertes vientos y lluvias. Después de un mes de octubre en el que en la capital gallega tan sólo llovió en 12 jornadas, con un acumulado de 126,5 litros por metro cuadrado, los datos fueron a más en los siguientes dos meses. Entre el mes de noviembre, diciembre y enero sólo hubo 18 días en los que no llovió.

Según los datos registrados en el Observatorio Ramón María Aller de la Universidade de Santiago, lo peor fue en noviembre cuando el acumulado llegó a los 393,4 l/m2 en un total de 25 días de lluvia. El día con un mayor registro de lluvia fue el 13 con 77 l/m2, siendo el máximo de los últimos cuatro meses. Ya en el último mes de 2025, llovió en un total de 21 días, bajando así a 238,1 l/m2. El día con más cantidad de lluvia fue el 18 con 38,5 l/m2.

Enero, el mes más lluvioso

Fue enero el mes más lluvioso, habiendo tan sólo tres días secos. La jornada de más lluvia fue el día 26 con 73,2 l/m2. Con todo, el acumulado fue inferior al de noviembre quedando en los 388,2 litros por metro cuadrado.

En lo que va de mes de febrero, con la llegada de la borrasca Leonardo que si bien está impactando de lleno en el suroeste peninsular también está dejando sus efectos en Galicia con varios municipios con alertas por acumulaciones de lluvia y fuertes vientos, en Santiago ha llovido todos los días, por lo que ya se supera el acumulado de lluvia del pasado mes de octubre alcanzando los 140,1 l/m2. El día de mayor registro fue el domingo 1 con 42,5 l/m2.

Diciembre de 2000

Con todo, el coordinador científico del Observatorio Ramón María Aller, José Ángel Docobo, apunta a que «aínda que houbo numerosos outonos-invernos moi chuviosos en Compostela, o mellor referente comparativo coa situación actual é o do cambio de século, é dicir o de 2000/2001».

Recuerda Docobo que en diciembre de 2000 «choveu todos os días» llegando así a un acumulado de 782 l/m2, siendo el día de más lluvia el 6 con 91,4 l/m2. En noviembre y enero del año siguiente se acumularon 28 días de precipitación, con acumulados que superaron los 500 l/m2. El día que más llovió en noviembre fue el 3 con 103,4 l/m2 y en enero, el día 4 con 108,3 l/m2. En febrero de 2001 tan sólo se presentaron lluvias en nueve días, con un acumulado de 210,9 l/m2. Con estos datos Docobo recalca que «a pesar do presente intenso evento de choiva» no se alcanza los registros de hace 26 años.