La semilla en Santiago que viajó a Venecia, vuelve al CGAC con 'Internalities'

La semilla puesta en Santiago de dos arquitectos gallegos como Manuel Bouzas y Roi Salgueiro viajó primero a Venecia y ahora al CGAC, donde se acaba de inaugurar 'Internalities', la muestra que ambos crearon de forma conjunta para el Pabellón de España en la 19.a Bienal de Arquitectura de la ciudad italiana, que abre en Compostela su itinerancia.

El principio en Compostela

"Nunha cafetería da Zona Vella de Santiago, en agosto do 2024, Roie máis eu tivemos a primeira conversa deste proxectos'", dijo ayer Manuel Bouzas durante la apertura de esta exposición en el CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea), museo compostelano que recibió hace días en Santander la Insignia de la Cultura de 2025 que le otorga el Observatorio de la Cultura da Fundación Contemporánea (en base a más de 400 opiniones especializadas) como mejor institución cultural de Galicia durante el pasado año.

Uno de los 16 proyectos es de Galicia

La exposición en el CGAC ofrece una sala introductoria, Balance, con 16 dieciséis proyectos, uno de ellos con sede en Galicia, la Sede de la Universidad de Vigo (UVigo) en Ribera del Berbés, obra del estudio Abalo Alonso Arquitectos, fundado en Santiago en 1997 por Elizabeth Abalo Díaz y Gonzalo Alonso Núñez. Ese proyecto de Vigo tiene como material internalizado a la madera.

El proyecto de esta muestra plasma diferentes enfoques que se dan en España para conciliar ecología y economía. El recorrido se basa en cinco ejes temáticos: materiales, energía, oficios, residuos y emisiones, que enseñan el resultado de las respectivas investigaciones locales de varios equipos de arquitectura y fotografía, "con el objetivo de analizar la descarbonización de la arquitectura en el país", detallan desde la organización.

Dos arquitectos que conectaron en el MIT (EEUU)

La semilla de esa charla entre los arquitectos gallegos Manuel Bouzas (Pontevedra, 1993; Premio Princesa de Girona de Arte en 2025) y Roi Salgueiro (A Coruña, 1975) , germinó, igual que se levantan los edificios tras la planificación y los planos, y su trabajo se ganó en el concurso público convocado por el gobierno de España para curar el contenido del pabellón en la Exposición Internacional de Arquitectura de 2025, imponiéndose entre casi 200 propuestas.

Salgueiro y Bouzas se conocieron en Estados Unidos, donde el primero fue profesor del segundo en el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts).

En la apertura de Internalities: Arquitecturas para un equilibrio territorial, intervinieron además, Iñaqui Carnicero, secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura; el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos; y el director del CGAC, Santiago Olmo.

David Chipperfield durante su visita a la muestra del CGAC / Antonio Hernández

Conferencias paralelas a la muestra

Por otra parte, el CGAC ofreció ayer debates sobre Internalities: Arquitecturas para un equilibrio territorial, que prosiguen hoy a las 11 h., 12.30 h., 16 h y 17 h., cita final con David Chipperfield entre su grupo de ponentes.

Colaboraciones

Promovida por el Gobierno de España, a través de la Secretaría General de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (Mivau), Internalities: Arquitecturas para un equilibrio territorial. Pabellón Español, Bienal de Arquitectura de Venecia 2025, se desarrolla en colaboración con Acción Cultural Española (AC/E) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y cuenta además, con el patrocinio oficial de FINSA.