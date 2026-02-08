Crónica social compostelana | Cocido de la promoción del Preuniversitario del 70-71 del Arcebispo Xelmírez

Es época del cocido, un tiempo que muchos amigos aprovechan para reunirse en torno a una mesa para degustar este tradicional plato gallego. Un hecho que, ayer, la promoción del Preuniversitario del curso 1970-1971 del Instituto Arcebispo Xelmírez llevó a cabo, como viene siendo tradicional desde hace ya cinco años, momento en el que celebraron el 50 aniversario de la promoción, con una comida en el restaurante Green.

Acudieron José Manuel Cameán Vázquez, Xan Vieito Fuentes, Adolfo González Gregorio, Daniel Romeo Liste, Abel Fernández López, Xaime Morales Piñeiro, Xulio Vidal Encinas, Cándido Calo Amigo, Roberto Casal Devesa, Xosé Antonio Rilo Mato, Xosé Souto Blanco y Xosé Antón Regos Varela.

Celebración centenaria

Celebración del 100 cumpleaños de Jesús Lorenzo Fernández / Cedida

El pasado mes de enero, Jesús Lorenzo Fernández, fiel lector de EL CORREO GALLEGO y vecino de la parroquia compostelana de Conxo, concretamente de Volta do Castro, celebró 100 años de vida rodeado de los suyos.

Jesús Lorenzo Fernández, con su antiguo Dodge / Cedida

Lo hizo con una comida en compañía de sus amigos y familiares, entre los que se encontraban sus hijos, nietos y sobrinos, en el restaurante O Ferro de Santiago. Una celebración a la altura que disfrutó después de dar un paseo en su antiguo Dodge totalmente restaurado por sus nuevos propietarios.

Reunión del equipo de baloncesto de La Salle de hace 40 años

Reunión del equipo de baloncesto de La Salle de hace 40 años / Cedida

Hace unos días, el equipo de baloncesto de La Salle de hace 40 años volvió a juntarse para recordar viejos tiempos con una cena en el Asador Gonzaba. A la reunión asistieron miembros de aquel equipo como Javier Toro, Ramiro Trillo, Diego Mallou, Pío Furelos, Constantino Casas, Juanjo y Gonzalo.

Todos ellos se acordaron de otros integrantes que no pudieron acudir "por causas de la edad", como Luis, Andrés, Fernando, José Ramón y Suso, pero, sobre todo, de Méndez y Prado, ya fallecidos, a los que se les recordó mucho.

Reencuentro anual de los primos Freire de Cornes

Reencuentro anual de los primos Freire de Cornes / Cedida

Los primos Freire de Cornes, nietos de Manuel Freire, volvieron a reunirse un año más en su tradicional encuentro familiar, una cita que mantienen desde hace varios años y que se ha convertido en una entrañable costumbre.

En esta ocasión, la celebración tuvo lugar en el Hotel Gastronómico Casa Rosalía, situado en Brión. Al reencuentro acudieron familiares llegados desde distintos puntos, como Barcelona, el concello de Dodro y, en su mayoría, del concello de Rois, demostrando que la distancia no es un obstáculo cuando se trata de mantener vivos los lazos familiares.