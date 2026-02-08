Operativo policial en dos pubs de Santiago para la búsqueda de drogas durante la madrugada

Una intervención conjunta del Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Local de Santiago se desarrolló en la madrugada de este domingo en dos locales de ocio nocturno de la ciudad, dentro de los dispositivos habituales de control de estupefacientes en establecimientos nocturnos.

El operativo se llevó a cabo de forma simultánea en el pub Albaroque, situado en la zona vieja, y en el Sosa Bar, en el Ensanche. En el dispositivo participaron cerca de una veintena de agentes, entre ellos efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y policías de paisano.

Según fuentes policiales, no se produjeron detenciones, aunque sí se levantaron varias actas de intervención de drogas a usuarios que se encontraban en el interior de los establecimientos. Durante la actuación, los agentes procedieron a identificar a los clientes y realizaron cacheos preventivos con el objetivo de localizar posibles sustancias estupefacientes.

Este tipo de controles se enmarca en los operativos que la Policía Nacional viene desarrollando en distintos puntos de la ciudad, tanto en la zona vieja como en el Ensanche, para combatir la venta y el consumo de drogas en locales de ocio nocturno y en áreas donde existen quejas vecinales por estas actividades.

En los últimos meses, asociaciones del Ensanche han denunciado reiteradamente la presencia de puntos de venta de estupefacientes en viviendas y la actividad de determinados pubs, circunstancias que han motivado un refuerzo de la vigilancia policial en estas zonas.