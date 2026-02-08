Hablan las víctimas del robo de dinero y joyas en una vivienda de Laraño: "Cuando quieren, vienen y entran"

Las víctimas del robo perpetrado este pasado jueves en una vivienda unifamiliar de la parroquia de Laraño lo tienen claro: "Cuando quieren, vienen y entran". Son declaraciones del afectado -el cual prefiere mantener el anonimato- a EL CORREO GALLEGO sobre la sensación que le queda después de haber sido el objetivo de los ladrones.

Por el momento, la investigación la lleva a cabo la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía, que se personó en inmueble asaltado a primera hora del viernes para recabar todas las pruebas posibles que puedan llevar a dar con los responsables.

Se llevaron joyas de alto valor sentimental

El robo se produjo aprovechando la oscuridad de la noche y en un momento en el que sus propietarios no estaban en casa, lo que hizo que a su llegada al inmueble se llevaran "una sorpresa desagradable", puesto que, tras vivirlo en sus propias carnes, afirman que "es muy diferente a la televisión. Al encontrar la ventana abierta y todo revuelto... quedas impactado", explica la víctima.

Del mismo modo, haber sido objeto de este nuevo asalto en la periferia de Santiago es una situación que ya no olvidarán, puesto que entre el botín que lograron sustraer los ladrones se llevaron diversas joyas de alto valor sentimental: "Estamos tristes... a mi mujer no le ha quedado una joya, solo un anillo que regalé. No es que fuera una gran cantidad, pero eran las que teníamos. Para nosotros eran importantes. Ahora piensas en el día que compraste esas cosas y te emocionas", lamenta.

Los vecinos de Laraño piden más vigilancia y seguridad en la parroquia / El Correo Gallego

Visiblemente emocionado, el afectado confiesa a este diario que al menos una cadena de su madre que su hija tenía guardada en la casa no fue encontrada por los ladrones: "Cuando se enteró mi hija me llamó y me dijo que mirara en el sitio donde la guarda, gracias a Dios seguía allí".

En cuanto al modus operandi de los asaltantes, este residente de Laraño confirma que "intentaron forzar una puerta trasera que acabo de instalar, pero no fueron capaces. Espero que al menos nos la cubra el seguro. Al final rompieron una ventana a ras de suelo y entraron. Ahora tendremos que ponerle unas rejas. Estas cosas te condicionan la vida".

Llegaron justo después del asalto

Las víctimas de este nuevo robo en Santiago no entienden qué pudieron ver los ladrones desde fuera en una casa de gente humilde y trabajadora. "No entendemos cómo pueden haber escogido nuestra casa. Si ves un chalet grande de un empresario, entiendo que los que se dedican a eso puedan pensar que allí hay dinero. Pero una vivienda como la nuestra, de gente trabajadora... pienso que fueron delincuentes de bajo perfil".

Asimismo, los propietarios sienten cierto alivio por no haber estado en la casa en el momento del asalto y que la situación pudiera volverse aún más peligrosa: "El jueves fuimos a casa de una hija en Padrón y cuando volvimos, sobre las 21:00 horas, nos encontramos la ventana abierta de par en par. Tuvo que ser muy poquito antes de llegar nosotros porque todavía no había agua de la lluvia en el suelo. De momento no hemos tocado mucho, vino la Policía Científica para tomar huellas, pero los ladrones posiblemente usaron guantes", manifiesta este compostelano.

Comisaría de la Policía Nacional en Santiago / Jesús Prieto

Reclaman más vigilancia en la parroquia

Después de haber pasado por el trance de sufrir un robo en su propia casa, denuncian lo fácil que los 'cacos' lo tienen para comprobar si una vivienda está vacía. "Vienen con el coche, pitan y si le contestan preguntan cualquier cosa. Si no responden, ya saben que la casa está vacía. Es muy fácil para ellos, cuando quieren vienen y entran".

Por este motivo, el afectado quiere poner el foco en la poca vigilancia que, a su modo de ver, hay en Laraño y otras zonas rurales de Santiago: "Hay la justita, eres totalmente vulnerable", concluye.