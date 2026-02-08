Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos son los trenes que se verán afectados por la huelga de maquinistas este lunes en Santiago

Cancelados hasta quince servicios con salida o llegada a la capital gallega

El parón afectará a otros enlaces el martes y miércoles

Llegada de un tren procedente de Vigo y con destino A Coruña este domingo a la estación de Santiago

Llegada de un tren procedente de Vigo y con destino A Coruña este domingo a la estación de Santiago / Jesús Prieto

Arturo Reboyras

Arturo Reboyras

La convocatoria de huelga de maquinistas prevista para este lunes, martes y miércoles —9, 10 y 11 de febrero— volverá a afectar a la movilidad ferroviaria en Galicia. Solo hoy se cancelarán 15 trenes con salida o llegada a Santiago, según los datos que ofrece la página web de Renfe. En el eje Santiago–Madrid, donde estaban programados 22 trenes para hoy (11 en cada sentido), la huelga obligará a suprimir cuatro servicios: dos AVE con salida de Santiago a las 7.48 y a las 14.37 horas, y otros dos AVE con salida de Madrid con destino Compostela a las 7.14 y a las 17.10.

La línea Santiago–Vigo también se verá condicionada. De los 40 trenes previstos para la jornada —20 en cada dirección—, siete quedarán cancelados: tres en sentido Santiago–Vigo (15.11, 20.30, 22.10 horas) y cuatro Vigo–Santiago (06.50, 13.37, 17.10 y 18.15 horas).

En cuanto a la conexión con Ourense, estaban programados 25 servicios para este lunes. Solo uno de los trenes entre Santiago y Ourense se verá afectado (07.48 h), mientras que ninguno de los 13 previstos en sentido contrario, Ourense–Santiago, figura entre las supresiones. Por último, en la relación con A Coruña, de los 56 trenes programados en total para la jornada —29 desde Santiago y 27 hacia la capital gallega—, tres se verán alterados por la huelga: uno en sentido Santiago–A Coruña (23.10 h) y dos en el trayecto inverso (07.15 y 22.10 h).

