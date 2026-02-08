Estos son los trenes que se verán afectados por la huelga de maquinistas este lunes en Santiago

La convocatoria de huelga de maquinistas prevista para este lunes, martes y miércoles —9, 10 y 11 de febrero— volverá a afectar a la movilidad ferroviaria en Galicia. Solo hoy se cancelarán 15 trenes con salida o llegada a Santiago, según los datos que ofrece la página web de Renfe. En el eje Santiago–Madrid, donde estaban programados 22 trenes para hoy (11 en cada sentido), la huelga obligará a suprimir cuatro servicios: dos AVE con salida de Santiago a las 7.48 y a las 14.37 horas, y otros dos AVE con salida de Madrid con destino Compostela a las 7.14 y a las 17.10.

La línea Santiago–Vigo también se verá condicionada. De los 40 trenes previstos para la jornada —20 en cada dirección—, siete quedarán cancelados: tres en sentido Santiago–Vigo (15.11, 20.30, 22.10 horas) y cuatro Vigo–Santiago (06.50, 13.37, 17.10 y 18.15 horas).

En cuanto a la conexión con Ourense, estaban programados 25 servicios para este lunes. Solo uno de los trenes entre Santiago y Ourense se verá afectado (07.48 h), mientras que ninguno de los 13 previstos en sentido contrario, Ourense–Santiago, figura entre las supresiones. Por último, en la relación con A Coruña, de los 56 trenes programados en total para la jornada —29 desde Santiago y 27 hacia la capital gallega—, tres se verán alterados por la huelga: uno en sentido Santiago–A Coruña (23.10 h) y dos en el trayecto inverso (07.15 y 22.10 h).