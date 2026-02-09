Las listas de espera de los talleres de coches en Santiago: "Ahora mismo estamos desbordadísimos"

Visitar un taller por una avería es la temida situación por muchos conductores que dependen obligatoriamente de su vehículo en su día a día. Ir a trabajar, trasladar a un familiar a una cita médica o llevar a los niños al colegio, son algunas de las circunstancias en las que necesitamos imperativamente el coche, por lo que no poder disponer de él en un largo periodo de tiempo, puede llegar a trastocar, y mucho, la rutina diaria del afectado.

Una situación que se está viendo agravada en Santiago por las listas de espera que los talleres acumulan en la capital de Galicia y que, tal y como explica a EL CORREO GALLEGO el gerente del concesionario Sionlla Cars, Juan Manuel Gercovich, "nos sabe mal por los clientes".

Juanma, como le gusta que lo llamen, asegura que actualmente "para un mantenimiento o un cambio de ruedas podemos hacer un hueco, pero si ya hablamos de una reparación seria, tenemos una espera de unos veinte días", y afirma que ahora mismo su taller se encuentra "desbordadísimo".

Juan Manuel Gercovich, gerente del concesionario Sionlla Cars en el polígono de Costa Vella / Cedida

Por todo ello, Gercovich analiza con este diario la situación en su negocio, todo un referente del sector en Santiago: "Tenemos más trabajo del que podemos asumir, hacemos lo que podemos. El problema son las averías de motor o los problemas eléctricos, y pese a que tenemos un equipo muy bien montado, quizá habría sitio para una persona más".

Pero encontrar mano de obra cualificada tampoco es fácil. "Nos anotamos este año en el instituto de Formación Profesional, pero según nos dijo el responsable, hay más peticiones de talleres que alumnos en el centro, por lo que no dan abasto", afirma el gerente.

Otra circunstancia que está haciendo que los conductores estiren cada vez más la vida útil de su coche, es el actual valor del los vehículos de ocasión: "El mercado de V.O. hay que reconocer que está caro con respecto a hace 4 o 5 años y la gente se lo piensa dos veces antes de adquirir un nuevo coche. Si hay una avería que cuesta 2.000 o 3.000 euros antes era un 'no' rotundo, ahora lo reparan antes de gastar 25.000 o 30.000 euros en uno nuevo", explica Gercovich.

Una tendencia en todos los talleres

En el taller mecánico Automóviles K7, ubicado en Paraje Os Batans frente al acceso de la urbanización Aldea Nova, la situación es muy parecida. Jesús Caulonga, uno de sus propietarios, también afirma que tienen un tiempo de espera de "unas dos semanas".

En charla con este diario, Caulonga vuelve a poner de manifiesto lo difícil que es encontrar mano de obra especializada: "Lo que no puedes pretender es que una empresa pequeña contrate gente que no desarrolla su trabajo y que tenga que pagarle como a un profesional... tiene que haber otras formas, una manera sería que el Gobierno asumiera ciertos costes mientras la persona se forma", opina este mecánico, y apunta que deberían tener más ayudas: "Necesitamos que nos apoyen, no puedo estar perdiendo material por algún fallo, el tiempo empleado y pagar todo".

Uno de los trabajadores del taller mecánico Automóviles K7 junto a un vehículo en plena reparación / El Correo Gallego

Del mismo modo que en el taller de Sionlla Cars, Jesús explica que sus clientes también prefieren estirar al máximo la vida útil de su vehículo con reparaciones costosas antes que enfrentarse a una inversión en un coche nuevo. "La gente no apuesta por el eléctrico por el alto coste que tienen todavía. Prefieren arreglar el viejo. Mira este coche... puede valer 2.000 euros... pues es lo que el cliente se va a gastar en la reparación, y por ese dinero tiene un coche que vuelve a andar y le da servicio".

Suministro de piezas a cuentagotas

Otro emblemático negocio de mecánica de Santiago que también tiene lista de espera son los Talleres Uzalvi, en el Polígono del Tambre. Esteban, su gerente, nos atiende con su nave de la vía Isaac Peral a tope de vehículos: "Esto va por rachas, ahora mismo para cualquier cosa no atendemos al menos en una semana", explica.

Imagen del interior de los Talleres Uzalvi a tope de vehículos / El Correo Gallego

En cuanto a los motivos por los que tienen una demora de tantos días para atender cualquier avería, el gerente de Uzalvi apunta a dos principales motivos: "Se junta la falta de suministro de piezas, que vienen a cuentagotas, y que las averías cada vez son más complejas".

Asimismo, vuelve poner el foco en la dificultad de encontrar mano de obra cualificada, y aunque reconoce que ahora mismo no buscan personal, "hace uno o dos años tardamos varios meses para dar con un candidato y al final nos salió bien. Hablando con los compañeros del sector, dicen que están todos igual".