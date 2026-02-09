Axenda cultural: Que facer hoxe, 9 de febreiro, en Santiago?
O ‘Cara a Cara’ de Samuel Salcedo e Sito Mújica na Dupla
A galería Dupla abre a tempada cunha revisión do xénero do retrato da man dos artistas cataláns Samuel Salcedo e Sito Mújica. Obra escultórica, a do primeiro, para explorar a psicoloxía humana agochada no xesto; e as pinturas a partir de imaxes dixitais do segundo. Aberto de 11 a 14 e de 17 a 20 horas.
Luns do Ateneo: a fame no franquismo con Miguel del Arco
Ás 19.30 horas, o Ateneo de Santiago (Rúa do Vilar, 19) organiza en colaboración co Grupo Histagra da USC un novo Luns do Ateneo coa conferencia A fame silenciada do franquismo. A intervención é a cargo de Miguel Ángel del Arco, catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Granada, que vai estar acompañado polo catedrático de Historia da USC, Ramón Villares. Unha reflexión sobre a fame como «unha das consecuencias máis duras e menos visibilizadas da posguerra franquista», así como sobre os mecanismos políticos, sociais e simbólicos que contribuíron ao seu silencio durante décadas. A partir da investigación histórica e do diálogo coa memoria colectiva, a conferencia analiza a relación entre represión, escaseza e control social no contexto do réxime franquista. A charla retransmitirase en directo a través da web ateneodesantiago.gal e na canle de YouTube do Ateneo.
Lomarti e a súa ‘Cor irracional’ amósanse na Galería Metro
«Nunha busca constante e cambiante, trato sempre de exercitar os poderes creativos con propostas eclécticas moi variadas e ás veces enfrontadas, como se pode comprobar comparando as distintas mostras coas que me presentei na Galería Metro». Así fala o artista Lomarti que expón na sala que menciona unha compilación dos seus últimos traballos baixo o título Cor irracional. A obra de Lomarti, figura da arte contemporánea galega, creador multidisciplinar «que explora a escultura, a pintura, a instalación e a performance, fusionando técnicas e materiais diversos nun exercicio de liberdade expresiva», pode visitarse na galería de Xeneral Pardiñas, de 12 a 14 e de 17 a 20 horas.
‘Entroidanzas’ , con Pesdelán no Principal
O Teatro Principal acolle esta mañá dúas funcións da peza Entroidanzas da compañía de Pesdelán, destinada a escolares de 3º a 6º de Primaria (en horario de 10 e 12 horas). O espectáculo garda o espírito de que o carnaval se pode celebrar os 365 días do ano. Un show para «bailar cos folións en Ourense, ser corcovados italianos, cruzar o mar e converternos en demos en Lima ou mover os paraugas do Frevo no Brasil».
