El compostelano Borja Iglesias vuelve a alzar la voz contra la homofobia: "Sería dar un paso enorme"

Si hay dos futbolistas que parecen alejarse de los cánones implementados en el mundo del deporte son el compostelano Borja Iglesias y Aitor Ruibal. Amigos y excompañeros en el Betis, la visión de ambos ha ido siempre mucho más allá de jugar solamente al fútbol, estando muy ligados siempre en las luchas contra las desigualdades, la homofobia o el racismo.

El delantero del Celta y el extremo catalán volvieron a mostrar que sus ideales están más que ligados a las luchas contra las desigualdades. Lo hicieron en Movistar, donde conversaron en sobre una de las series del momento: 'Más que rivales'. una ficción que narra la historia de dos superestrellas de hockey profesional. Sobre el hielo son enemigos declarados y se enfrantan con una gran dureza, pero, sin embargo, fuera de la pista ambos sienten una gran atracción sexual mutua y mantienen durante años una relación secreta.

Sería "la tercera guerra mundial"

Durante su charla, los dos excompañeros en el Betis extrapolaron la situación de 'Más que rivales' al mundo del fútbol, comparando que si está situación se diera con dos jugadores con la máxima exposición del mundo como Cristiano y Messi sería "la tercera guerra mundial".

Aitor Ruibal y Borja Iglesias / Instagram

"¿Tú crees que en los años de carrera que te quedan puedes vivir algo así?", le preguntó el jugador bético al compostelano, que no ocultó que es algo que le gustaría ver en el mundo del deporte: "Hace unos años te diría que sería imposible, pero ahora si que siento que podría pasar. Sería fantástico. Yo creo que sería dar un paso enorme", señaló El Panda.

La idea no se quedó ahí y el futbolista catalán compartió su ilusión por ver algo así en un gran escenario global. "Estaría guapísimo. En una final de un Mundial y que alguno le plante un besazo en vez de una periodista a un periodista", señaló.

Los dos jugadores hablaron también de las dificultades, casi diarias, a las que se se tienen que enfrentar en su vida cotidiana: "Ya cuesta a veces mostrarte como quieres ser a través de ponerte un bolso o pintarte las uñas o maquillarte si te apetece", señaló el compostelano, a lo que el jugador bético detacó que es algo que se da con "cualquier cosa que está fuera de lo establecido".

El futbolista compostelano Borja Iglesias / Sport

La cosa no quedó ahí y Ruibal le planteó una nueva duda al compostelano: "¿Qué crees que recibiría más hate, un deportista muy famoso o uno que no lo sea tanto?". "Igual yo soy un iluso, pero yo creo que sería algo tan importante para la sociedad y para tanta gente que, aunque obviamente van a recibir mucho odio, creo que recibiría mucho cariño, mucho amor, mucho apoyo", señaló al respecto Borja.

Receptores de campañas de odio

Los ideales de Borja Iglesias y Aitor Ruibal los han situado a ambos en muchas ocasiones en el centro de la diana para ser receptores de numerosas campañas de odio en su contra. Una de las más sonadas tuvo lugar en verano de 2023, cuando ambos denunciaron insultos homófobos tras posar con un bolso en una boda.

Borja Iglesias y Ruibal con varios compañeros en el Betis / Instagram

Sin embargo, El Panda quiso hacer hincapié en uno de los últimos casos sufridos por Ruibal: en diciembre del pasado año, cuando en plena entrevista post partido en Vallecas un aficionado desde la grada le gritaba que se pintara las uñas mientras le llamaba "maricón".

"A raíz de eso se generó algo muy chulo alrededor de lo que te había sucedido a ti, que por desgracia es algo que no debería pasar pero que creo que moviliza mucho a la gente y moviliza muchos pensamientos y creo que lo hiciste muy bien", señaló Borja Iglesias. Por su parte, Ruibal incidió en que "al final sabes que no vas a arreglar el mundo, pero igual con que un niño cambie de opinión ya me sirve" y destacó que cada día dos o tres personas le dicen al salir de la ciudad deportiva "¡Llevo las uñas como tú!".

"Meter goles está muy guay, pero cuando te pasan estas cosas es como otra cosa, es como 'wow'. Creo que si alguien cree que nosotros les podemos ayudar o si necesitan que alguien esté a su lado en este sentido, creo que tú y yo estamos dispuestos a lo que quieran", añadió el delantero compostelano.

Víctima de comentarios ofensivos

La charla entre los dos jugadores volvió a dejar patente que las situaciones que denuncian con sus palabras son una realidad, especialmente a través de las redes sociales, donde los comentarios ofensivos parecen una constante. Tras la publicación por parte de Movistar del encuentro entre ambos, Borja ha vuelto a ser víctima del acoso de las redes sociales: "Me pregunto si eres etero con estas frases que dices y tus poses", escribió un usuario en X.

El compostelano, siempre muy activo en redes sociales, quiso responderle sin entrar en polémicas y centrándose en su grave falta de ortografía: "Te podrías preguntar también si 'etero' lleva h".

El hilo se llenó de muestras de apoyo hacia Borja Iglesias, muchas de ellas respondiendo de forma irónica al usuario: "Ha querido decir eterno", "igual quería poner etéreo y se ha confundico el muchado" o "la h es muda y para él invisible" fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, entre todas las respuestas de apoyo al jugador celeste, una volvió a centrar la atención del compostelano. "Pero por qué no sales ya del armario, es que no entiendo tanta ambigüedad", escribía otro usuario, a lo que Iglesias respondió: "No, si no hace falta que digas que no entiendes. Lo tenemos clarísimo que no te enteras de nada".